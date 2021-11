Brann på Samfundet i Trondheim

Politiet skriver på Twitter like før klokken 14 at flere skal ha fått i seg røyk, men at alle som var til stede skal være evakuert.

– Nødetatene er på stedet. Brannen er slukket og brannvesenet har kontroll. Det har vært brann i en frityrkjele, skriver politiet på Twitter.

Det var en ansatt som slukket brannen, og vedkommende fikk i seg noe røyk.

– Vedkommende blir tilsett av helse, står det i meldingen.

FRITYRBRANN: Brannen oppsto på burgerrestauranten Sesam, Foto: Frank Lervik / TV 2

(©NTB/ TV 2)