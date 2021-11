For noen kan ikke bilen bli lav nok. Det handler om design og trender – og om å kunne skreddersy bilen sin mest mulig.

Mange kjøper spesielle senkesett til bilen, slik at karosseriet blir liggende noen centimeter nærmere asfalten. Dette er lovlig, men skal godkjennes av Statens vegvesen. Årsaken er at slik ettermontering ikke må gå ut over trafikksikkerheten.

Noen drar dette litt for langt, men det er heldigvis sjelden Vegvesenets folk ser så ekstreme utslag som det seniorinspektør Stig Olav Saur opplevde på Vegvesenets kontrollstasjon i Verdal nylig.

Senket 10 cm til

– Ja, dette var virkelig en versting! Det var faktisk litt tilfeldig at vi fikk stoppet bilen, men vi så at den var ekstremt lav og fikk vinket den inn på kontrollområdet. Da skurret og subbet det overalt, og føreren slet med å få gjort en U-sving. Han trengte virkelig mye plass, for da han begynte å svinge, tok fordekkene opp i skjermen, så svingradius ble nok en helt annen enn en Volvo V70 skal ha normalt, sier Saur til Broom.

– Det som gjorde dette tilfellet litt ekstra spesielt, er at eier hadde montert og fått godkjent senking av bilen av Statens vegvesen i juli i år. Etter dette har han så senket bilen solide 10 centimeter til. Fjæringen foran var justert ned så langt det gikk, og så var det montert nye fjærer bak.

Slik så bakhjulet ut med ubelastet bil! Foto: Statens vegvesen

Går ut over kjøreegenskapene

– Resultatet er ganske dramatisk, og på de bildene vi tok er bilen ubelastet. Det er bare å tenke seg hvordan dette ville bli med fem personer i bilen, sier han videre.

– Hvor vanlig er slikt?

– Så ekstremt som dette er absolutt ikke hverdagskost, men det hender. Vi har jo også opplevd dem som kapper ned fjærene, noe som uten unntak ender med anmeldelse. Når bilen senkes så ekstremt som her, går det selvsagt kraftig ut over styregeometri og selvoppretting, og med skikkelige lavprofildekk er det nesten ikke fjæringsvei igjen. Det sier seg selv at dette går fryktelig hardt ut over kjøreegenskapene – og dermed sikkerheten.

Avskiltet på stedet

– I slike tilfeller er det også risiko for at en løs fjær kan komme ut av posisjon og for eksempel punktere et dekk. Hva det kan medføre i høy hastighet kan vel de fleste tenke seg, fastslår Stig Olav Saur.

– Hva ble reaksjonen i dette tilfellet?

– Bilen ble avskiltet på stedet. Litt ekstra uheldig var det at det ikke var bileieren selv som kjørte, men en ungdom som bare hadde hatt førerkort i to uker.

Slik ble bilen godkjent i juli i år - etter at senkesett var montert. Her er det fortsatt god klaring. Foto: Statens vegvesen

Må bygges tilbake

– Hva må til for å få skilter på Volvoen igjen?

– Den må bygges tilbake til den stand den hadde da den sist ble godkjent av vegvesenet. Vi ser dessuten såpass alvorlig på dette tilfellet at bileier også har fått bruksforbud mot prøveskilter. Det betyr at for ny godkjenning må bilen fraktes til vegvesenets trafikkstasjon med biltransporter, sier Saur, som medgir at saken fra Verdal har fått atskillige kommentarer på Facebook.

– Ja, det har vanket en god del kommentarer. Mye av dette kommer fra gjengangere som alltid er raskt ute når sånt skjer. Men mange positive kommentarer kom også fra folk som forstår alvoret i dette, og som setter pris på kontrollvirksomheten vår.

– Vi er jo ikke her for å lage problemer for dem som følger lover og regler, men for å luke bort avvikene og ta vare på trafikksikkerheten. Da føles det alltid godt å klare å luke ut sånne tilfeller som dette, slutter Stig Olav Saur.

