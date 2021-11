Gikk hardt ut mot samtykkelov – nå skal de selv utrede den

Debatten om samtykkelov har lenge splittet Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nå skal de sammen vurdere om Norge skal føye seg i rekken blant landene som innfører en ny samtykkelov.

Den nye regjeringen skal se på om det kan innføres en endring i straffeloven, slik at ordlyden speiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt.

Dersom forslaget får flertall i Stortinget, vil Norge følge etter Danmark og Sverige, og innføre en samtykkelov. 13 land i Europa har allerede innført en slik lov, som definerer all sex uten samtykke som voldtekt.

Arbeiderpartiet, SV, Krf, MDG, Venstre og Rødt er partiene som hittil har stilt seg bak å innføre en ny samtykkelov.

Senterpartiet snur

Sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, har Senterpartiet stått støtt på siden som ikke ønsker å innføre en samtykkelov, og gått hardt ut mot ordningen.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet (Sp) Jenny Klinge. Foto: Heiko Junge

– Hvordan i all verden skal folk sørge for å ha godkjente avtaler, sånn at de ikke blir gjort kriminell av det som er en naturlig seksuell handling, uttalte daværende justispolitisk talsperson for Senterpartiet Jenny Klinge, til TV 2 i sommer.

Nå er det hennes eget parti som skal utrede et nytt lovforslag. Klinge ønsker ikke å si noe konkret om saken, men skriver i en SMS at det er Justisdepartementet som må se på lovverket, før de konkluderer med hva som skal gjøres videre.

Hurdalsplattformen slår likevel fast at regjeringen skal fremme et lovforslag, etter utredningen. Som justisminister, er det Senterpartiets Emilie Enger Mehl som vil stå i spissen for denne.

– Hvis vi skal endre straffeloven, må det være på bakgrunn av et grundig arbeid, så man ikke får utilsiktede konsekvenser av det, sier Mehl til TV 2.

UTREDNING: Som Justisminister, er det Emilie Enger Mehl (Sp) som skal stå i spissen for en utredning av samtykkelov. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Justisministeren forteller at målet med en utredning, er at alle skal føle seg trygge på at det ikke er lov å ha sex med noen uten samtykke. Hun mener likevel at dagens lovverk, ikke aksepterer seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til det.

– Det er ikke lov å ligge med noen mot deres vilje, det er det tingen tvil om. Likevel får vi signaler jeg mener det er viktig å ta på alvor om at man ønsker en samtykkelov.

Positiv til samtykkelov

Stortingsrepresentant og medlem i Justiskomiteen Kamzy Gunaratnam (Ap), mener det er viktig å få en lovhjemmel som beskytter alle som utsettes for overgrep.

– Det handler om å tro på den som sier at de har blitt utsatt for noe slikt og det handler om bevisstgjøring, at vi er aktiv med å kommunisere med hverandre når vi ønsker å ha sex, sier hun til TV 2.

– Senterpartiet har gått hardt imot en slik lov, vil regjeringen få til et samarbeid?

– Hurdalsplattformen, som også Senterpartiet har vært med på å lage, sier tydelig at vi skal få en lov. Da tenker jeg vi gir dem det arbeidsrommet til å skape den loven, sier hun.

Kamzy Gunaratnam (Ap) sitter i Stortingets Justiskomite. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Gunaratnam legger til at det er viktig for Arbeiderpartiet å bruke god tid på utredningen, og se alle sider av en ny lov.

– Jeg er sikker på at det vil komme et forslag som lar seg gjøre i praksis. Arbeiderpartiet er et styringsparti som er opptatt av å innføre ting som fungerer. Hvis vi bruker god tid på dette, er jeg sikker på at vi kommer frem til gode beslutninger.