Vegvesenets kontroller langs veiene er viktig for å bedre trafikksikkerheten og redusere ulykkestallene. Kontrollrapportene viser at mye er bra, men kontrollørene kommer også rett som det er over ting som absolutt ikke bør forekomme.

En gjenganger i lastebiler har med sikt og oppmerksomhet å gjøre. Mange sjåfører har en tendens til å plassere alt mulig stæsj på toppen av dashbordet og i frontruten. Når kontrollører kommer over slikt, er det ingen bønn – det må ryddes skikkelig før vogntoget får lov til å kjøre videre.

Et tilfelle fra Svingen kontrollstasjon ved Elverum nylig er likevel av det mer sjeldne slaget. Seniorinspektør Kent Heggeriset i Statens vegvesen forteller:

Slet med å finne parkering

– Vi hadde kontroll i samarbeid med Norges Lastebileierforbund med spesiell fokus på dekk og kjettinger i forkant av vinteren. Da kjørte det inn et vogntog på plassen med oppslått laptop på toppen av dashbordet – og alt tydet på at den var i bruk, sier han.

– Han fortalte at han hadde sjekket kartet, fordi han slet med å finne et sted å parkere for å ta den pausen han behøvde for å overholde hviletidsbestemmelsene, sier Heggeriset.

Da kontrollørene oppdaget dette, ble det bruksforbud

45 minutter pause

Det finnes detaljerte regler for hvor lange økter tungbilsjåfører har lov til å kjøre, og hva som må legges inn av hvilepauser. Regelverket finnes av to viktige grunner: Å bidra til trafikksikkerhet og å sikre trygge arbeidsforhold for yrkessjåførene.

For daglig kjøreperiode er hovedregelen at sjåføren etter maksimalt fire og en halv times kjøring skal ha en pause på 45 minutter. Tilsvarende gjelder for døgnhvil at sjåfør skal hvile sammenhengende i 11 timer, eller minst tre pluss ni timer.

Den uheldige laptopbrukeren på Svingen kontrollstasjon fikk klar beskjed, forteller Kent Heggeriset.

Det var dekk og kjettinger vegvesenet hadde spesielt fokus på denne gangen. Her er mønsterdybden litt for beskjeden. Foto: Statens vegvesen

Sjelden kost

– Han fikk kjøreforbud, og måtte fjerne laptopen fra dashbordet for å rydde i siktfeltet før han fikk kjøre videre. Siden dette var en første gangs forseelse, slapp han med en advarsel – men samtidig med klar beskjed om at dersom slikt gjentar seg, blir det anmeldelse.

– Er dette noe dere ser ofte?

– Åpen laptop oppe på dashbordet er sjelden kost – slikt ser vi kanskje en gang i året. Men det er alvorlig nok, vi kjenner til et tilfelle der en tungbil var involvert i en ulykke med åpen laptop på toppen av dashbordet.

Bare fire dekkgebyr

– Det er mye mer vanlig med andre ting som hindrer sikten, og det er ganske ofte vi må kreve en ryddesjau på dashbordet og i frontruten før videre kjøring, sier Heggeriset, som eller svar svært godt fornøyd med resultatet av kontrollen.

– Vi hadde spesielt fokus på dekk og kjettinger, og av 100 kontrollerte kjøretøy ble det bare utskrevet fire dekkgebyr på to norske vogntog. Kjettinger hadde alle på plass, så dette må vi si var bra, slutter han.

