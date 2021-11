Skadet for livet i brutalt angrep: – Han var et uskyldig offer

Fire unge menn er tiltalt for drapsforsøk etter at en mann ble angrepet med machete på Haugenstua i fjor. Offeret har fått varige skader.

Det opplyser fornærmedes bistandsadvokat, Jon Anders Hasle, til TV 2.

– Han er preget for livet etter å ha vært gjennom en helt forferdelig opplevelse. I verste fall vil dette hemme ham i overskuelig fremtid, sier Hasle.

Det var sent om kvelden den 29. august i fjor at en mann ble angrepet på Haugenstua i Oslo. Nå har statsadvokaten tiltalt fire menn, en tenåring og tre i begynnelsen av 20-årene, for drapsforsøk.

Politiet mener at de fire hadde med seg to macheter og at de var delvis maskerte da de uten foranledning angrep voldsofferet. Et hugg med machete traff mannen slik at bøyesenene til lille-, ring- og langefingeren ble skåret over.

Da fornærmede forsøkte å løpe fra stedet ble han hugget ned bakfra slik at han fikk brudd i to ribbein. Liggende på bakken ble han slått flere ganger, blant annet i lysken, bakhodet og i leggen.

– Uskyldig offer

Ifølge tiltalen medførte skadene omfattende blødninger som hadde blitt livstruende dersom han ikke raskt hadde fått livreddende behandling og tilførsel av blod.

– Han hadde ikke gjort noen ting, og han er et uskyldig offer, sier bistandsadvokat Hasle.

Saken kommer opp for Oslo tingrett 1. februar og skal vare i tre uker.

– Hvordan ser han på å skulle forklare seg i retten?

– Han har det vanskelig, men er forberedt på å gjennomføre dette.

Nekter enhver befatning

Etter det TV 2 forstår skal det over tid ha vært en konflikt mellom en person som har en relasjon til voldsofferet og de tiltalte, men fornærmede skal ikke selv ha vært en del av denne.

Statsadvokat Irlin Irgens ønsker ikke å kommentere hva påtalemyndigheten mener er foranledningen til hendelsen.

De fire tiltalte representeres av henholdsvis Kim Gerdts, Morten Furuholmen, Håkon Marius Svendsen og Farid Bouras.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra Bouras, mens Svendsen ikke ønsker å kommentere saken.

Gerdts og Furuholmen opplyser at dere klienter nekter straffskyld og sier at deres klienter nekter enhver befatning med handlingen.