Politiet: – Det er veldig mye våpen i omløp

STOVNER (TV 2): Enhet Øst i Oslo politidistrikt er bekymret: De har beslaglagt 50 skytevåpen hittil i år, men vet at det fortsatt er mange våpen i omløp.

– Det er viktig å ha med seg at Oslo er en trygg by, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter at hun hadde vært i møte med Oslo-politiet på Stovner tirsdag morgen.

Samtidig sier politiet at de ser noen farlige signaler i hovedstaden.

– Det er veldig mye våpen i omløp, og det bekymrer oss, sier leder for Enhet Øst i Oslo politidistrikt, John Roger Lund til TV 2.

De siste ti ukene er åtte unge menn skutt på offentlig sted i Oslo.

Bare i Enhet Øst har politiet beslaglagt nesten 50 skytevåpen i år.

– Hvordan er det sammenlignet med tidligere?

– Vi mener at det er veldig mye våpen i omløp og vi bruker mye ressurser på å ta ut dette kontinuerlig, sier Lund.

– Jobber over tid

Justisministeren kommer ikke med noen konkrete tiltak til Oslo-politiet på nåværende tidspunkt.

– Jeg føler meg veldig trygg på at politiet har fullt fokus på disse sakene. Så kommer jeg til å jobbe videre med mange ting for å forebygge rekruttering til kriminelle miljøer og forebygge at gjengmiljøer får utvikle seg, sier justisministeren.

Politimesteren i Oslo hadde heller ingen krav til justisministeren.

– La det være sagt med en gang, vi har ikke noen ad hoc-basert innsats når det gjelder denne typen kriminalitet. Vi har jobbet over tid. Vi jobber bredt med forebyggende innsats, synlige patruljer og vi etterforsker og oppklarer sakene.

Politimesteren forteller at det er et sammensatt kriminalitetsbilde og at politiets arbeid med denne typen saker tar tid.

– Bevilger du mer penger til politiet nå?

– Nå jobber vi med budsjettet, så må vi komme tilbake til det.

– Viktig å reagere fort

Politiet har de seneste årene slått hardere ned på bæring av våpen på offentlig sted. Personer som siktes for denne typen lovbrudd begjæres ofte varetektsfengselet.

Likevel ender forholdene ofte opp med straffer på under ett år i fengsel.

– Er lovverket strengt nok?

– Jeg tror ikke at det bestandig er straffene som er avgjørende, men det er viktig at vi reagerer veldig fort og konsist når folk bærer våpen på offentlig sted, sier John Roger Lund.

Politiet merker også at terskelen for å bruke våpen, og ikke bare bære dem, har blitt lavere.

– Kan dere si noe om hvorfor?

– Det er vanskelig å si, men vi ser at det er unge voksne menn som er siktet i disse sakene. Det er en økende tendens til at det bæres våpen og det har vi stort fokus på å plukke ut, sier Lund.