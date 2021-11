Lege tiltalt for ny voldtekt i gynekolog-stolen

I fjor sommer ble legen dømt til 14 års fengsel for seksuelle overgrep mot en rekke kvinner mens de var hos ham for å gjennomføre gynegologisk undersøkelse. Nå er han tiltalt igjen.

Legen i 50-årene, som har drevet praksis flere steder på Østlandet, nekter straffskyld etter den nye tiltalen som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.

– Min klient forholder seg til at det er rettet en ny anklage mot ham. Han fastholder at han heller ikke denne gangen har begått den handling han er anklaget for, men er redd for at fraværet av konkrete bevis atter en gang vil veie mindre enn en fremstilling som ikke lar seg kontrollere i særlig grad, sier legens forsvarer, Bjørn André Gulstad til TV 2.

NEKTER: Legens forsvarer, Bjørn André Gulstad, sier at hans klient nekter straffskyld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge den nye tiltalen skal voldtekten ha skjedd lille julaften i 2015 på et legekontor. Mens han gjennomførte en gynekologisk undersøkelse av en kvinne, skal han ha voldtatt henne.

Ifølge politiet var ikke kvinnen i stand til å motsette seg handlingen fordi overgrepet skjedde uventet underveis i undersøkelsen da hun satt i gynekologstolen.

I tillegg til anklagen om voldtekt, er legen også tiltalt for å ha misbrukt stillingen sin.

Dømt til 14 års fengsel

Mannen, som har arbeidet som lege i en årrekke, er spesialist i gynekologi. Han har blant annet jobbet på sykehus.

I 2009 mottok politiet den første av flere anmeldelser mot mannen. En kvinne fortalte at han hadde tatt på kjønnsorganet hennes, men saken ble henlagt.

Siden ble saken gjenopptatt i forbindelse med at det ble anmeldt nye saker.

I fjor endte en større etterforskning i en dom i Eidsivating lagmannsrett. Der ble legen funnet skyldig i syv voldtekter og ett forsøk på voldtekt.

Alle tilfellene skjedde ved at mannen misbrukte stillingen sin, ifølge dommen der han ble dømt til fengsel i 14 år.

Voldtektene fant sted mens kvinnene satt i gynekologstolen for å bli undersøkt av mannen. I etterkant av dommen i fjor har legen byttet navn.

Ligner tidligere saker

Aktor i den nye voldtektssaken, konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim, sier til TV 2 at anmeldelsen i denne saken kom etter dommen legen fikk.

– Vi ser likhetstrekk mellom denne og de tidligere sakene, og det kommer til å være et tema for vår del, sier han.

Forsvarer Gulstad sier at hans klient føler seg rettsløs og at «enhver pasient kan anklage ham for likelydende handlinger som over tid er omtalt på detaljnivå i media».

– Min klient stiller seg undrende til at anklagen først kommer etter mange år, dersom hun mener det har funnet sted et overgrep. I stedet for at politi og domstol stiller seg kritisk til dette, opplever han at fremstillingen selvfølgeliggjøres og hevdes å underbygge tidligere anklager, sier advokaten.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Anette Holt Tønsberg, ønsker ikkke å kommentere denne saken.