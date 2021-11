Norge er et av de første markedene i verden det kinesiske elbilmerket Nio etablerer seg i. Det skjedde i vår.

De har naturligvis merket seg hvilken mottakelse elbiler har fått her, og tenker at dette er et spennende marked å være i.

Nylig lanserte de sin første modell: ES8. Dette er en stor og romslig SUV som både har firehjulsdrift, romslig bagasjerom og mulighet for å trekke tilhenger på opptil 1,5 tonn.

Den er tilgjengelig med enten seks og sju seter og kan vise til en rekkevidde på drøyt 500 kilometer.

Prisene ble nylig sluppet, og starter i utgangspunktet på 609.000 kroner – mens toppmodellen letter deg for 769.000 kroner.

Tenker annerledes

Nio tenker dessuten annerledes enn de andre bilprodusentene på flere områder.

Denne uken tok vi i Broom med oss et eksemplar av Nio ES8 til Aker Brygge for å snakke om nykommeren på God Morgen, Norge. Se videoen som ligger øverst i denne artikkelen.

Der får du vite hvorfor ES8 faktisk kan bli din for 519.000 kroner, hvordan Nio tenker helt annerledes i forhold til hva forhandlerne deres skal være – og hvordan de skal gjøre eierskapet og langkjøring enklere for eierne.

Les mer om Nios satsning i Norge her

God komfort

Selv om vi ikke har fått testet bilen ordentlig enda, har vi på et pressearrangement fått kjøre den litt på norske veier. Her er et utdrag fra oppsummeringen av det møtet:

Vi får om ikke annet inntrykk av at komforten er høy. Det bidrar blant annet luftfjæringen til.

Bilen kan heves og senkes – og har ulike kjøreprogram. Det er ikke et eget offroad-oppsett. Men for å bedre framkommeligheten kan du velge snømodus. I sandtaket viser den at bratte bakker med vanskelig underlag ikke er noe problem.

Støydempingen virker også å være bra.

Vekten merkes når du skal bremse og ta svinger, og noe annet ville vært rart. Dette er en stor, høy og tung bil.

Les vår test av Nio ES8 her

I videoen under ser du hva vårt førsteinntrykk av bilen er:

Nytt bilmerke i Norge – tilbyr noe du aldri har fått før