Sogndal med pressemelding: «Emil er våken»

SISTE: Sogndal skriver i en pressemelding tirsdag ettermiddag at Pálsson er våken, og at han etter omstendighetene har det bra.

Sognal-spilleren Emil Pálsson (28) falt om på Fosshaugane Campus etter 13 minutter i kampen mot Stjørdals-Blink mandag. Islendingen ble gjenopplivet på banen og fløyet til Haukeland universitetssjukehus like etter.

Nå har Sogndal lagt ut følgende pressemelding på sin hjemmeside:

«Emil er stabil, og vil utover dagen bli vidare utreda og behandla ved Haukeland Universitetssjukehus.»

– Vi håper at vi skal kunne komme med en ny rapport litt ut på ettermiddagen, sier arrangementansvarlig i Sogndal, Geir Inge Heggestad,

– Det er klart at dette er en hendelse som vi merker på kroppen. Spesielt spillergruppen og familie som er nærmest. Vi har hatt to-tre samlinger med spillergruppen og gitt dem den nye og oppdaterte informasjonen.

Heggestad forteller det er klubblegen som har dialog med Haukeland sykehus.

– Vi har ikke snakket med Emil selv.

Kampen mot Stjørdals-Blink ble avbrutt etter hendelsen. Sogndal forteller at de jobber for å få en avklaring på når kampen skal spilles ferdig. De håper å ha et svar på det i løpet av dagen.

Landslagssjef Ståle Solbakken har selv vært utsatt for det samme. I 2001 falt han om på en trening med FC København med hjertestans, og fikk i ettertid operert inn hjertestarter i brystet.

– Jeg vet ikke hvordan det går, men jeg håper det går bra. Det er viktig at vi står sammen i Fotball-Norge. Det er på sin plass å sende en offisiell hilsen til ham fra NFF, sa Solbakken under en pressekonferanse tirsdag.