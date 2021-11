Grønne skilter på varebiler ble innført i Norge i 1986, for å tydelig skille dem fra personbilene ute i trafikken.

Siden har vi vært vant til at alle varebiler med to eller tre seter har grønne skilter. Men nå kommer det en ganske så ufrivillig endring på dette området.

Yrkesbil.no kan nemlig nå avsløre at Statens vegvesen har fått et spesielt problem. Det handler om farge, nærmere bestemt om grønnfarge og mangel på sådan.

Yrkesbil refererer til et brev Vegvesenet har sendt til norsk bilbransje. Her skriver de følgende:

Spesiell tillatelse

«Statens vegvesen sin kjennemerkeprodusent har ikke materiale til å produsere grønne kjennemerker. For å unngå stopp i registreringer av varebil klasse 2 gir Statens vegvesen spesiell tillatelse til bruk av hvite ordinære kjennemerker på varebil klasse 2 i en periode»,.

Yrkesbil forteller at dette i praksis vil fungere slik at bransjen bestiller skilter på vanlig måte. Kjennemerkeprodusenten produserer og sender så hvite kjennemerker som benyttes ved registrering.

Derfor har så mange biler grønne skilter

Land Rover Defender er en av bilene du kan kjøpe som varebil med grønne skilter. Eller hvis du er kjapp nå: Med hvite skilter!

Begrense bestillingene

I kjøretøyregisteret skal kjennemerkene for øvrig fremstå som grønne, selv om de er hvite...

Statens vegvesen anbefaler samtidig sterkt at bransjen begrenser bestilling av grønne serie-kjennemerker, slik at man kun har et nødvendig minimumslager av «hvite kjennemerker» til varebil klasse 2.

De elektriske varebilene kommer nå for fullt, også de (egentlig) med grønne skilter. Foto: Elbilforeningen.

Beklager ulempene

Kjennemerkeprodusenten opplyser ifølge Statens vegvesen at de trolig vil få inn noe materiale i slutten av uke 45, men at hovedleveransen av nødvendig materiale først vil komme i uke 49 – altså i starten av desember.

Kjøretøyeiere som har fått tildelt «hvite kjennemerker» til sin varebil klasse 2 må selv sørge for å få byttet til grønne kjennemerker når produsenten igjen er klare til å produsere grønne kjennemerker.

Statens vegvesen skriver ifølge Yrkesbil at de «beklager de ulemper dette medfører».

Her kan baksetet koste en halv million kroner

Video: Se hva denne varebil-registrerte Volvoen har fått til