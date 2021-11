Finn (71) blir utsatt for hærverk hver helg – nå har han blitt redd for å være i sitt eget hjem

Finn Seeberg tør ikke lenger forlate huset sitt, i frykt for å ikke komme seg inn igjen. Etter gjentatte runder med hærverk, begynner 71-åringen å føle seg utrygg i eget hjem.

Finn Seeberg har bodd på Kirkerønningen på Tjøme i godt over 30 år. For seks år siden pensjonerte han seg fra jobben på Bastøferja – fergesambandet mellom Horten og Moss.

71-åringen bor alene i huset, og tross to innbrudd for 27 år siden, har han alltid følt seg trygg – både i området og i boligen.

Men, for fire uker siden snudde det.

Da TV 2 tar kontakt tirsdag ettermiddag, forklarer Seeberg at han sitter i bilen utenfor huset. Han kommer seg ikke inn.

Hærverk

Fire helger på rad har 71-åringen kommet hjem til en gjenlimt lås på inngangsdøren. Noen har sprøytet inn mengder lim, slik at han ikke får inn nøkkelen.

Saken ble først omtalt i Tønsberg Blad.

– Den første gangen klarte jeg å få inn nøkkelen, selv om det var litt trangt. Jeg tenkte ikke noe mer over det. Den helgen hadde det vært mye vind, og jeg trodde kanskje noe rusk hadde blåst inn i nøkkelhullet.

Da dette gjentok seg helgen etter, kom han seg ikke inn.

– Jeg har som regel kommet hjem på mandager, men da kom jeg hjem på lørdagen. Jeg måtte borre ut låsen, og kom meg ikke inn i mitt eget hus før klokka var seks på morgenen, sier Seeberg til TV 2.

Har politianmeldt to ganger

De to resterende gangene har 71-åringen måttet kontakte låsesmed for å få skiftet ut hele låsen. En tjeneste som har kostet ham 7000 kroner den ene gangen, og 6000 den andre.

– Jeg er alene i huset og må få lov til å treffe kjæresten min i helgene, uten å måtte risikere å ikke komme meg inn igjen. Jeg har også ringt politiet og bedt om hjelp, men de sa det hadde blitt dyrt, da de hadde måttet ødelegge døren.

Seeberg forklarer at også verandadøren er limt igjen.

– Verandadøren er låst, og nøkkelen står på innsiden. Jeg tok med nøkkelen ut og prøvde å låse opp, men det gikk heller ikke.

71-åringen har fått mye hjelp fra sønnen på 43 år. Blant annet har han anmeldt hærverket to ganger til politiet – senest mandag 1. november.

– Jeg har vært så ute av meg selv, at det begynner å røyne på. Jeg tror jeg blir hjemsøkt fordi huset har et inngangsparti som er skjult fra veien. Der kan de stå i fred, selv om jeg har på utelys. De kan stå der uhindret og holde på, sier han.

– Jeg er redd

Da TV 2 igjen tar kontakt med Seeberg onsdag 3. november, forteller han at han om sider kom seg inn i huset tirsdag ettermiddag. Låsesmeden kom helt fra Kongsberg, og prisen endte på nye 6000 kroner.

Seeberg har måttet punge ut totalt 19.000 kroner.

– Han satt inn en sterkere lås. Den kan jo være så sterk den bare vil, for den blir jo fylt med lim igjen. Jeg ønsker meg en lås som ikke viser noe form for nøkkelhull, men det har jeg nok ikke råd til.

– Er du redd for å være hjemme?

– Det har jeg aldri vært tidligere, men jeg begynner å bli redd nå. Jeg skjønner ikke hvem som kan bære så nag til meg. Jeg tør ikke lenger reise bort, annet enn en rask tur på butikken.

Anbefaling fra låsesmed

TV 2 kontaktet Låsesmedmester Atle Solheim, som holder til på Tjøme. Han er kjent med saken, og forteller at Seeberg ringte etter hjelp mandag denne uken – men at han da var på et oppdrag i Oslo.

På spørsmål om hva som kan forhindre slikt hærverk, anbefaler Solheim alle å ha et lys ved utgangsdøren som går på automatisk.

– Det viktigste er at det er opplyst ved inngangen. Da kan folk tro at huseier er hjemme. Men, en enebolig som har inngangsparti ut mot allfarvei er alfa omega, forklarer han.

– Har du opplevd eller hørt om gjenlimt nøkkelhull tidligere?

– Ja, mange ganger. Men, det har vært spredt ut over mange år. Når det skjer så mange ganger som det har gjort med Finn, på så kort tid, så skulle man tro at noen var ute etter ham.

TV 2 spør Seeberg om han har en pågående eller gammel konflikt som kan være årsaken til hærverket.

– Jeg verken har, eller har hatt, konflikter som jeg tror kan trigge noe sånt, svarer han.

– Det er fortvilende

Sønnen Tor Axel Seeberg (43) sier til TV 2 at hele situasjonen er fortvilende.

– Når en 71 år gammel mann opplever dette gang på gang, så er det klart det blir en stor påkjenning. Det er veldig fortvilende.

Han forteller at han onsdag ettermiddag klokken 15 fikk en etterlengtet telefon fra Sør-Øst politidistrikt.

– Politiet sa de hadde registrert de to anmeldelsene jeg hadde levert på forholdene. Han sa de nå skulle bruke kommunekontakten og forsøke å ha mer synlig politi i gatene der ute.

– Han forsikret meg om at saken nå hadde fått en prioritet, sier han.

TV 2 tok først kontakt med Sør-Øst politidistrikt tirsdag, og igjen onsdag, men de har foreløpig ikke besvart TV 2s spørsmål.