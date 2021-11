Støre til klimatoppmøtet: – Det haster

Klokken 13.30 gikk statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på talerstolen tirsdag. Han er en av over 100 statsledere som har kommet til Glasgow for å holde korte taler på klimatoppmøtet COP26.

– Dette er eksistensielt. Det haster. Og det er mulig, hvis vi sammen øker forpliktelsene våre, sa Støre i talen til verdenssamfunnet.

Den norske regjeringen har skjerpet klimamålene sine, og lover å kutte utslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Norges hovedmål i Glasgow er å bidra til å holde 1,5-gradersmålet i live, sa han.

Oljefondet i front

Fra scenen i Glasgow la Støre frem at oljefondet skal bli en klimaleder.

– Oljefondet er verdens største statseide fond, investert over hele verden. Vårt mål er å gjøre det til det ledende fondet innen ansvarlige investeringer og i håndteringen av klimarisiko.

Fondet skal ha et mål om nullutslipp for sine investeringer.

Et annet satsingspunkt for den norske klimapolitikken, er bistand. Regjeringen har allerede varslet at de vil doble klimastøtten til utviklingsland til 14 milliarder kroner innen 2026.

– Vi vil støtte investeringer som kan hjelpe til med å fase ut kull og andre fossile kilder. Vi vil starte opp et nytt klimainvesteringsinitiativ som skal støtte fornybar energi i utviklingsland, sa Støre.

– Svarene ligger på hav

Tirsdag ble det klart at Jonas Gahr Støre vil ta over stafettpinnen fra Erna Solberg (H) som leder for det internasjonale havpanelet. Han vil gjøre Norge verdensledende på grønn havindustri.

– Veldig mange av svarene ligger jo på hav. Klarer vi å forvalte havet bra, så har det en enorm betydning for CO2-håndtering og hele klimaregnskapet. Der har Norge en lederrolle og den skal vi ta videre.

Havpanelet består av sittende stats- og regjeringssjefer fra 14 land. De har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av 100 prosent av sine hav- og kystområder innen 2025.

Alle skal med

Stort alvor og sterke følelser har preget tirsdagen på klimatoppmøtet.

– Og det er grunn til å både ha følelser i det, men det er grunn til å ikke la de følelsene gjøre oss paralyserte, sa Støre til TV 2 tidligere i dag.

Også David Attenborough og FNs generalsekretær Antonio Guerres, har tatt til talerstolen for å beskrive klimautfordringen verden står overfor.

– Det er viktig å kommunisere hva vi skal gjøre som regjeringer, og som store finansielle aktører og næringsliv, men vi må også nå frem til hver enkelt og si at «du kan gjøre noe», sa statsministeren og fortsatte:

– Du kan velge hvordan du reiser, hvordan du varmer opp huset ditt, hvilket kjøretøy du har, det er mange ting vi skal bidra til sammen. Dette er den største definisjonen av dugnad du kan finne egentlig.

Politisk vilje

Etter to dager i Glasgow er Støre litt mer optimistisk.

– Jeg synes i hvert fall det er løfterike trekk her. Det er en vilje å lage politikk ut fra. Og hvis du kommer til et sted som er helt dødt, og ingen energi er det ingen ting å ta tak i, men det er det her, sa han.