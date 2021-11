Fire personer dømt til døden i India

Indiske myndigheter har dømt fire personer til døden. De er mistenkt for å stå bak bombingen av et valgkamparrangement i 2013.

Fire personer fikk dødsstraff for bombeangrepet, som skjedde under et valgkamparrangement i regi av Indias statsminister Narendra Modi i 2013. To andre er fengslet på livstid.

Angrepet fant sted i en park i byen Patna der mange mennesker var samlet for å høre Modi, den gang opposisjonsleder, holde tale. En togstasjon i nærheten ble også bombet.

Til sammen seks personer ble drept og nærmere hundre personer såret av bombene.

Indias antiterror-myndigheter opplyste mandag at de mistenkte tilhører den forbudte terroroganisasjonen Student Islamic Movements of India Group.