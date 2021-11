Yara-sjefen fikk møte Biden: – Vi skal ikke undervurdere det Norge gjør

Som en av meget få norske næringslivsledere fikk konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara møte den amerikanske presidenten under klimatoppmøtet COP 26 i Glasgow.

Det var USAs klimarådgiver, John Kerry som inviterte Holsether sammen med sju andre næringslivsledere, til møtet med Biden.

TV2 møter Yara-sjefen rett etter seansen med amerikanerne og han forteller at det var et oppmuntrende møte.

Skape marked

– Det er veldig positivt at USA er tilbake i Parisavtalen og det trøkket som de bidrar med. USA tar nå en lederrolle, og vil bruke næringslivet. Det var veldig hyggelig å være med på den diskusjonen, sier Holsether til TV2.

– Hvorfor ble du invitert?

– Vi skal ikke undervurdere det Norge gjør. Vi har fornybar kraft, vi har en industri som er klar til å bidra med bærekraftige løsninger. Det Yara nå gjør sammen med Statkraft og Aker i Porsgrunn med å konvertere til grønt hydrogen er verdens største prosjekt. All elektrolysekapasitet som er installert i verden i dag er mindre enn det vi skal gjøre i Porsgrunn. Dette er kraftfulle prosjekter, men det må skapes et marked for disse produktene og det er denne diskusjonen amerikanerne var interessert i.

– Så Biden var interessert i dette?

– Ja, de har valgt ut noen industrier som de vil bidra til å avkarbonisere. En av de er inn mot shipping. Det som er spennende med grønn ammoniakk og grønt hydrogen er at det er et drivstoff som ikke forurenser, sier han.

Grønn amminiakk

Yara produserer enorme mengder ammoniakk som kan brukes som drivstoff for store maskiner, som skipsmotorer. Amerikanerne er nå interessert i å skape en markedsplass for disse fornybare produktene. Da må man ha store mengder av produktet og det er viktig å få ned kostnadene. Et av områdene er shipping som behøver store mengder fosilfritt drivstoff. Og det er dette Yara kan bidra med.

– Hva er det geniale her?

– Vi bruker fornybar energi, vannkraft, og produserer hydrogen som vi konverterer til grønn ammoniakk. Grønn ammoniakk er lettere å transportere og oppbevare enn hydrogen.

– Dette skal bli det nye drivstoffet for skip?

– Ja, skal vi over på fosilfritt så bør vi bruke ammoniakk. Det er det åpenbare alternativet. Verdens skipsfart står for tre prosent av utslippene i verden, forteller Yara-sjefen.

– Det er John Kerry, USAs tidligere utenriksminister og nå klimarådgiver for presidenten, som har tatt lederskapet på dette området, det er han som driver dette samarbeidet framover på vegne av presidenten, forteller Holsether.

– Folk står i kø for å møte den amerikanske presidenten. Hvorfor slapp du gjennom?

– Dette er en del av et arbeid vi har holdt på med i mange år sammen med våre samarbeidspartnere for å posisjonere oss, Det er en ting å produsere produktet, men vi må også skape et marked for dette. Her har vi vært aktive og det er hyggelig at det har blitt lagt merke til. Og vi håper vi kan delta i en koalisjon for å skape en verdikjede. Og det er jo dette amerikanerne har sett.

– En fjær i hatten for dere?

– Ja, det er klart at for alle som jobber med fornybare løsninger er det veldig bra at USA stiller opp på den måten de gjør og så synes vi det er moro at vi kan bidra, sier Holsether.

Må utredes

Prosjektet er under utredning og det vil gå tid før de kan begynne å tjene penger. Hvor mye som må investeres er også usikkert. Men det vil kreve mye penger og noen overgangsordninger.

Joe Biden lanserte på klimatoppmøtet tirsdag et prosjekt de har kalt First Movers Coalition som Yara nå er en del av. Dette er et samarbeid med flere typer industrier, noe som er nødvendig for å få til endring.

Yara er verdens største produsent av ammoniakk. Gjennom samarbeidet med First Movers Coalition håper Yara ikke bare å skape etterspørsel, men også til å definere spesifikke og ambisiøse mål for grønn ammoniakk som et alternativt drivstoff for skipsfart. Planen er også at dette kan brukes som drivstogg i landbruket.

Andre deltaker i prosjektet er sement- og stålindustrien og de som driver med langtransport. Her er det mye å hente på reduserte klimautslipp.