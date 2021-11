Politiet har identifisert to av de omkomne etter båtulykken i Kvam

Lørdag fant politiet den første personen omkommet i elva Tokagjelet i Kvam i Hardanger.

Søndag ble ytterligere en omkommet person funnet i Movatnet, etter at tre personer ble tatt av strømmen i elva på stedet søndag 24. oktober.

Den tredje personen er fortsatt ikke funnet.

Tirsdag opplyser innsatsleder Svein Valland Laupsa at det nå er bekreftet at de to som er funnet omkommet er to av de tre som har vært savnet etter båtulykken.

– De ble sendt til obduksjon i Bergen, og er nå identifisert. Vi er i dialog med pårørende, sier Valland Laupsa til BT.

Det er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68) som har vært savnet og antatt omkommet etter at de om kvelden søndag 24. oktober forsøkte å krysse Tokagjelselva i en liten båt like over en stor foss med et fall på 15 meter.

Tirsdag søkes det etter den tredje omkomne både i Tokagjelet, i Movatnet og i deler av Hardangerfjorden.



Det blir også foretatt omfattende gravearbeider i vannet over elva, for å senke vannstanden.

– Etter hvert som det blir mindre vann, øker sjansene for å finne den siste personen. Hovedteorien er fortsatt at vedkommende befinner seg i elva, sier Laupsa.

Saken oppdateres!