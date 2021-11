De rykende ferske registreringstallene for oktober viser at det kan bli ny rekord for nybilsalget i Norge i 2021. Den gamle er fra 1986 – så det er vel egentlig på høy tid.

Så langt i år er det registrert 140.435 nye personbiler i Norge. Og vi har fortsatt to måneder igjen for å slå rekorden som er på 167.352 biler.

Det er kanskje ikke overraskende elbilene som står for mye av salget i år. Elbilandelen nærmer seg 70 prosent, samtidig selger ladbare hybrider svært godt.

Dermed blir det ikke mye igjen til de tradisjonelle drivlinjene, med bensin- og dieselmotor.

På vei ut

I oktober ble det registrert 730 nye bensin- og dieselbiler, noe som utgjør bare 6,3 prosent av bilsalget denne måneden. Totalt for året så langt er tallet 12.401. Det er en andel på snaut ni prosent.

– Vi ser klart og tydelig at bensin og dieselbiler er i ferd med å fases ut i Norge. Det er i tråd med 2025-målet om at da skal alle nye biler være utslippsfrie. Så langt i 2021 er 63 prosent av nye biler elbiler, sier Øyvind Solberg Thorsen som er direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Helt ny – og denne får du bare med dieselmotor

Elektriske Tesla Model 3 er Norges mest solgte bil så langt i 2021.

Bare én på topp 20

Han legger til:

– Interessant nok fantes ikke sju av de 20 mest kjøpte bilmodellene hittil i år på markedet i 2020. Det er videre verdt å merke seg at Norge fortsatt er i en særstilling i verden når det gjelder høyt elbilsalg og lavt salg av bensin- og dieselbiler.

Øyvind Solberg Thorsen er direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Se vi på de mest solgte bilmodellene i Norge så langt i år, er listen nesten fullstendig dominert av elbiler. På topp 10 er det bare én eneste bil som fås med andre drivlinjer, det er Volvo XC40 som holder fjerdeplassen. Der selger den ladbare hybridvarianten fortsatt ganske bra.

Blant de 20 mest solgte, er det også bare én eneste bil som du fortsatt kan få med dieselmotor i Norge. Det er Volvo XC60 som selger imponerende bra, tatt i betraktning at den ikke finnes i helelektrisk utgave. XC60 er på 12. plass på bestselgerlisten så langt i år. Her er det ladbar hybrid som står for det meste av salget.

Ble ny, det mer enn doblet salget av XC60

Mitsubishi Outlander var i mange år Norges mest solgte ladbare hybrid. Nå er den borte fra markedet, det merkes godt på Mitsubishi-salget.

Bestselgeren forsvant

Ser vi på merkestatistikken, er det nesten total elbil-dominans der også. Blant de 20 mest solgte, er det bare to merker som ikke selger elbiler i Norge.

De to er Suzuki på 17. plass og Mitsubishi som ligger på plass 20. Hos Suzuki står ladbare Across for en god del av salget, denne bilen er for øvrig identisk med bestselgeren RAV4 fra Toyota.

Hos Mitsubishi var den ladbare hybriden Outlander lenge en stor salgssuksess. Nå har den forsvunnet ut og blitt erstattet av den noe mindre Eclipse Cross. Samlet sett er Mitsubishi-salget ned 43,7 prosent så langt i år.

...men brukte dieselbiler er hottere enn noen gang

Video: Ladbar Outlander er et trygt bruktbilkjøp – men noen ting skal du vite om