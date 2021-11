Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Vi fylte, ved et uhell 10 liter bensin i stedet for diesel, på bilen vår i Spania. Bilen hadde ca 30 liter diesel på tanken før de 10 literne med bensin ble påfylt.

Mannen på bensinstasjonen oppdaget hva vi holdt på med og fikk stoppet oss. Han fylte selv på 10 liter diesel etterpå. Da var tanken full. Han sa vi kunne bare kjøre bilen siden det var så mye diesel i forhold til bensin på tanken.

Det våget vi ikke. Vi kjørte bilen til leiligheten, parkerte den og tok drosje til flyplassen. Hva er rett? Må tanken tømmes, eller kan vi bare kjøre bilen når vi kommer ned til Spania igjen?

Med vennlig hilsen Solveig

Benny svarer:

Hei Solveig. Dette er kjedelig, men slike uhell kan skje den beste. Og du er slett ikke alene om å gjøre denne bommerten. Mer enn 4.000 nordmenn fyller feil i løpet av et år, selv om det sikkert er en fattig trøst.

Du sier ikke noe om hva slags bil du har, så svaret må bli litt generelt.

Men først: Takk og lov for at du hadde en del diesel på tanken allerede …

For å være på den sikre siden ville jeg ikke startet denne bilen overhodet, etter at den kom bensin i tanken. Jeg ville tatt fått tømt tanken umiddelbart. For i motsetning til diesel, smører ikke bensin de ulike og ofte ekstremt fintfølende komponentene i en moderne dieselmotor.

Det vil si at dieselpumpe, matepumpe, dyser etc fort blir ødelagte. Ofte med små metallspon som følge av manglende smøring. Metallspon liker moderne bilmotorer dårlig... Resultat: Mange og dyre deler må byttes.

Dessuten jobber nyere dieselmotorer med veldig høyt innsprøytningstrykk, ofte opp i 2.000 bar.

I svært uheldige tilfeller kan også feilfylling av bensin føre til belastningsskader på mekaniske komponenter som stempler, råder og veivaksel.

Da er det veldig ofte billigere å skifte motoren enn å reparere den gamle. Det koster sjelden under 100.000 kroner, men ganske ofte det doble.

Jeg håper derfor at du ikke kjørte langt med bensin på dieseltanken. I ditt sted ville jeg altså tappet tanken, skiftet dieselfilter og fått renset hele drivstoffsystemet. Alt for sikkerhets skyld, selv om det koster litt. Det motsatte kan uansett bli veldig mye dyrere. Så nettopp derfor.

Ønsker deg lykke til.

Les også: Dette kan du fortsatt gjøre på bilen selv

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Dette kan være en tikkende utgiftsbombe

Video: Dette er en av Norges mest solgte biler de siste årene.