12-åring til sykehus etter sammenstøt med bil

Nødetatene dro til stedet etter at det ble meldt at et barn ble påkjørt av en personbil på riksvei 70 i Kristiansund.

– Barnet blir fraktet til Molde sykehus i ambulanse, og er 12 år gammel, sa operasjonsleder, Roar Fylling.

Han opplyste videre at barnet var bevisst.

Politiet meldte om ulykken klokken 10.46 tirsdag formiddag. Klokken 11.30 kom politiet med en oppdatering.

– Det er en gutt på 12 år som løp inn i siden på bilen. Gutten var våken før han ble fraktet til Molde sykehus. Ikke mistanke om ruskjøring, skriver politiet.