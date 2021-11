Tennistalentet må reise alene på turneringer

Hun er selv ranket til 345. plass i singles på verdensrankingen og har vunnet kongepokalen i tennis tre ganger. Helgø mener tennisen i Norge fortjener mer oppmerksomhet.

– Generelt sett synes jeg tennis får lite dekning i de store riksmediene. Det er klart at når en skiller seg ut på den måten Casper Ruud har gjort, så er det velfortjent at han får den dekningen han får, det er et minimum, sier Helgø.

Denne sesongen har vært Helgø sin beste rankingmessig. Hun har nådd sin høyeste ranking til tross for en sesong preget av koronaviruset.

Mangler trener på reiser

Innen tennisen er mange avhengige av eget støtteapparat og en trener for å nå toppen, ettersom det vil ha mye å si for egen utvikling.

Helgø har i år måttet nøye seg med å reise alene på flere av turneringene sine.

– Det er kanskje noen som tror at jeg er finansiert for en optimal satsing med trener på reise, men faktum er at på de fleste turneringene jeg har spilt til nå har jeg reist alene, sier Helgø.

– Jeg har sponsorer som gjør at det er mulig at jeg kan reise selv og de setter jeg stor pris på. Men det er et stort ønske og mål å få god nok finansiering til å ha med en tennistrener på turneringene. Det vil bety veldig mye for hvor raskt jeg kan utvikle meg videre og ta de neste stegene.

Til sammenligning har Casper Ruud et støtteapparat på over fem personer, som har vært med han siden 2018.

Helgø sier hun ser Ruud på Oslo Tennisarena når de de begge er i Oslo og får gode råd fra teamet hans.

Malene Helgø får hjelp og tips fra teamet til Ruud når de begge er i Oslo. Her fra 2015, da de begge vant kongepokalen. Foto: Terje Bendiksby

Norges beste tennisspillere

Utenom Casper Ruud som er ranket den åttende beste i verden, er det flere norske spillere man kan finne lenger ned på rankingen.

Den beste på kvinnesiden i Norge og et hakk over Helgø i singles har man Ulrikke Eikeri (28) som har imponert under verdenstouren i doubles.

Eikeri ligger på 305. plass i singles og på 61. plass i doubles, ifølge ITF.

Nestemann på lista etter Casper Ruud har man Viktor Durasovic (24) som er litt bedre kjent blant folk i tennismiljøet fra før.

Durasovic har en rank på 354 i singles og spilte kamp mot tidligere verdensener Andy Murray tidligere denne uken.