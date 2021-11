Volvo har hatt kjempesuksess med de ladbare hybridene sine i det norske markedet de siste årene.

Drivlinjene har blitt rullet ut i nesten hele modellutvalget. Og frem til XC40 kom i helelektrisk utgave i fjor, sto de ladbare bilene for størstedelen av Volvo-salget her hjemme.

Nå kommer snart elbil nummer to fra Volvo til Norge. C40 heter den og vi i Broom har akkurat gjort den første testen av bilen, i Belgia.

Men vi fikk også en kjapp prøvekjøring med en annen svært spennende Volvo-nyhet mens vi var i Belgia. Nemlig SUV-en XC60 som nå kommer med nyeste generasjon ladbar hybrid-drivlinje fra Volvo.

Og her har det skjedd mye. Det handler om betydelig lengre rekkevidde, reduserte utslipp – og samtidig bedre ytelser.

En Volvo på tur i belgisk småby-idyll. Den nye versjonen av Volvo XC60 kommer til Norge helt mot slutten av året.

Kraftigste Volvo noensinne

Vi starter med det vi vet mange ladbar hybrid-eiere er opptatt av, nemlig rekkevidden: Den har gått opp fra 53 til inntil 79 kilometer. Det har Volvo klart ved å øke batterikapasiteten kraftig – fra 11,6 kWt til 18,8 kWt. Cellene ligger i tre lag, i stedet for to som de gjorde på forrige generasjonen. Selve batteripakken tar ikke mer plass, dette går dermed ikke ut over hverken bakseteplass eller bagasjerom.

Ytelsen til den elektriske motoren er økt. Dette gir mer effekt og forbedret firehjulsdrift. Dreiemomentet er økt fra 240 til 309 Nm og motoren har fått en solid effektøkning fra 87 til 145 hk.

Sammen med den kraftigere el-motoren og større batteri, skal den oppgraderte drivlinjen gi mer effektiv regenerering av energi til batteriet. Med totalt 465 hestekrefter og voldsomme 707 Nm blir dette også den kraftigste Volvoen noensinne.

Den nye modellen mer enn doblet salget av XC60

Rekkevidden på dagens modell er på 53 elektriske kilometre. Nå øker dette til 79.

Lett å miste førerkortet

Og det merkes! På vår kjøretur i området rundt flyplassen i Brüssel er det ikke tid til å sette bilen på veldig mange prøver. Men vi kommer oss kjapt ut på motorveien og får erfare at kraftoverskuddet virkelig er der. T8-utgavene til Volvo var motorsterke i utgangspunktet. Nå har drivlinjen enda mer å by på. Kreftene kommer momentant og bare pisker bilen framover.

I "Power"-kjøremodus er det lett å miste førerkortet, også på belgiske motorveier. Her gjelder det å holde seg i skinnet. Viktigere er det å vite at du har et solid kraftoverskudd når du trenger det, enten det er forbikjøringer eller akselerasjoner. Samtidig som du kan låse bilen i «Pure» og kjøre den helelektrisk, også i høyere hastigheter.

Femårs-plan og 62 milliarder kroner i investeringer

Volvos drivlinje-oppdatering gjelder alle ladbare biler i 60-og 90-serien.

Kjører med en-pedal

Her har Volvo jobbet med de ulike kjøremodusene. Det er ikke bare rekkevidden som har økt. Det er også bedre muligheter til å kjøre bilen helelektrisk. I «Pure» starter bensinmotoren bare om batteriet er tomt, eller du trykker gassen i bånn. Det siste er mest av alt med tanke på sikkerheten, hvis du for eksempel trenger å kjøre forbi en annen bil raskest mulig.

Vi får testet dette på motorveien, og kan bekrefte at det fungerer akkurat som det skal! Når vi presser hardt nok, kommer bensinmotorer sømløst inn.

XC60 har også såkalt one pedal drive-funksjon. Her trenger du nesten aldri å bruke noe annet enn gasspedalen. Så fort du slipper den opp, regenererer bilen kraftig. Mange har fått testet ut dette på elbiler allerede. På XC60 er det litt «snillere» enn på de fleste elbiler. Det kan nok fortsatt kreve litt tilvenning, men har du først begynt å kjøre på denne måten, blir det fort vanedannende.

Denne Volvoen gir deg mye bruktbil for pengene

Nytt infotainmentsystem utviklet sammen med Google er på plass, nå har XC60 også fått trådløs mobillading i midtkonsollen.

Bedre 4x4

Bortsett fra at drivlinjen innbyr til aktiv kjøring, er XC60 fortsatt en av de mest komfortable bilene i denne klassen. Understellet sluker ujevnheter og dårlig vei på en imponerende måte. I tillegg er støydemping, seter og interiør med på å underbygge følelsen av gjennomført premiumbil.

Fortsetter med T6 og T8: Volvo videreføler løsningen med to forskjellige utgaver av sin ladbare hybrid-drivlinje: T8-varianten har en samlet effekt fra forbrenningsmotoren og den elektriske motoren på 456 hestekrefter og 707 Nm.

Den mindre effektsterke (og rimeligere) T6-varianten har nå 350 hestekrefter og 659 Nm.

Innvendig har bilen forresten nå fått infotainmentsystem utviklet sammen med Google. Dette har allerede vært på plass i XC40 en tid. Nytt er også induktiv lading til mobiltelefon og endel andre små detaljer.

Det er ingen hemmelighet at firehjulstrekksystemet til de ladbare Volvoene ikke helt har matchet de beste konkurrentene med 4x4. Nå lover Volvo at dette også er forbedret etter de siste endringene, med bedre fordeling av kreftene.

I sum er disse endringene viktige og bør kunne gi alle de ladbare Volvoene forlenget levetid. Når rekkevidden på en bil som XC60 kryper tett oppunder 80 kilometer, betyr det at alt av småkjøring vil kunne unnagjøres på strøm. På langtur har du også lenge glede av batteripakken, før bensinmotoren må overta.

Nå får du XC60 til under 100.000 kroner

XC60 blir helt klart mer konkurransedyktig med den nye drivlinjen, samtidig er dette gode nyheter hvis det snart strammes inn for de ladbare hybridene i Norge.

Starter på 781.900 kroner

Volvo lover altså i tillegg at drivlinjene nå skal være mer effektive og gi lavere drivstofforbruk. Det skal vi komme tilbake til etter hvert.

Akkurat nå er det stor usikkerhet rundt prisene på ladbare hybrider i Norge. Det ligger an til en kraftig avgiftsøkning fra nyttår. Her handler det blant annet om et nytt rekkeviddekrav for å få null avgift, 100 kilometer, mot dagens 50 kilometer. Det ville rammet Volvos ladbare hybrider hardt, hadde det ikke vært for denne oppgraderingen. Nå ligger det an til at de kommer langt heldigere fra det.

Startprisen på den nye utgaven er på 781.900 kroner, da med mye utstyr inkludert i prisen.

Volvo har allerede startet salget av de «nye», ladbare hybridene. Det er ventet at de første eksemplarene kommer til Norge helt mot slutten av året.

PS: Denne teknologioppgraderingen gjelder bilene som er bygget på Volvos SPA-plattform, det vil si 60- og 90-serien. XC40, som er bygget på Volvos CMA-plattform, får ikke de samme endringene.

Dette er første smakebit på de kommende storbilene fra Volvo

VOLVO XC60 T8 Motor og ytelser: Motor: 2-liter bensin + elektrisk Systemeffekt: 465 hk / 707 Nm 0-100 km/t: 4,9 sek. Toppfart: 180 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 18,8 kWt Rekkevidde strøm: 79 km (WLTP) Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 468 x 190 x 165 cm Bagasjerom: 468/1.395 liter Vekt: 2.075 kg Tilhengervekt: 2.250 kg Pris: 781.900 kroner NB: Tall for 0-100 km/t, vekt og tilhengervekt er preliminære, endelige tall er snart klare.

