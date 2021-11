Volvos reise over til elbiler startet med XC40. Den kom først med bensin- og dieselmotorer, så ble den ladbar hybrid – og til slutt kom den helelektriske utgaven.

Akkurat det kommer vi aldri til å få se fra Volvo igjen. XC40 er starten på elektrifiseringen. Den kommer nok også langt på vei til å bli slutten på «fossil-Volvo». For når XC40 nå har fått en tvillingmodell ved navn C40, går Volvo helt nye veier.

Ikke bare debuterer C40 i elektrisk utgave. Den skal heller ikke bli noe annet enn en elbil. Slik sett er den historisk. De neste årene skal Volvo lansere en rekke nye biler. Hvor mange av dem som får noen annet enn elektrisk drivlinje, er et åpent spørsmål.

På mange måter starter Volvo litt på nytt som bilprodusent, akkurat som de gjorde da kinesiske Geely kom inn og kjøpte dem fra Ford i 2010.

Produksjonen er i gang, både XC40 og C40 bygges i Belgia.

Kastet seg på bølge

Nå er det altså C40 det handler om. Vi har reist til Belgia for den første prøvekjøringen. Stedet er absolutt ikke tilfeldig valgt. Volvo har bygget biler i belgiske Gent siden 1965. Det er her XC40 blir produsert. Og de siste ukene har den fått selskap av C40 på samlebåndene. De to ruller ut side-om-side. Det er ikke veldig lenge til de første eksemplarene kommer til Norge.

C for Coupe C40 er langt fra den første Volvo-modellen som bruker bokstaven C. Dette starter med 262 C Bertone tilbake på 70-tallet. Så kom C70 i både coupe og cabriolet - og deretter tredørs-småbilen C30.

De skal være i landet før jul, de første kundene får bilene sine på nyåret.

Startprisen er på 554.900 kroner og den skal du ikke se deg blind på. Den inneholder nemlig mye.

Vi starter ut fra flyplassen i Brüssel litt over 12 på formiddagen. Jeg har vært oppe i over åtte timer allerede. Sånn er det når flyselskapene ikke er heeelt i gang igjen etter koronanedstengningen, det er fortsatt mange ruter som ikke er tilbake. Men heldigvis finnes det kaffe!

Hva skiller så C40 fra XC40? Jo, her har Volvo kastet seg på noe flere bilprodusenter har gjort før dem: De har laget en mer sporty versjon av en eksisterende SUV. I hovedsak handler det om å lage en skråere takvinkel, dermed få inn mer coupe-faktor. BMW startet langt på vei dette, da de kom med sin X6. Den gangen en bil som vakte stor oppsikt og som virkelig var elsket eller hatet.

The Drive: Vi er klare for å kjøre bil!

Brostein og dårlig asfalt

Siden har mange andre kommet etter. Audi er et av de fremste eksemplene. På elbilfronten har de nå Sportback-utgave av både Q4 e-tron og e-tron. VWs nye ID.5 er langt på vei coupe-utgaven av ID. 4 og snart kommer også Skoda med samme løsning på sin Enyaq.

På denne måten får man det som av mange blir oppfattet som en ekstra modell, men uten å bruke en formue på utvikling og produksjon av nye deler. Volvo har det travelt på vei over mot elbiler nå, derfor passer dette grepet ekstra godt.

– Dristig valg av veistandard, tenker jeg når vi kjører gjennom brosteinsbelagte gater i Gent. Vi kommer også rett fra landeveier som ikke akkurat fikk ny asfalt i fjor. Det er ikke bare i Norge vi kan ha grunn til å stille spørsmålstegn ved veistandarden noen ganger. Det er litt å gå på i Belgia, også.

Brostein og idyll i Belgia. Samtidig ikke det underlaget biler liker aller best...

Volvo-trygg

Men C40 tar det på strak arm. Bilen er ganske fast i understell og fjæring. Dette er forresten hentet rett over fra XC40, akkurat som det meste annet av teknologi. Vi kjenner igjen både batteripakken på 78 kWt og systemeffekten på 408 hestekrefter.

Dette gjør XC40 til en rask og morsom bil å kjøre. C40 er faktisk et lite hakk raskere. 0-100 km/t går på 4,7 sekunder, kontra 4,9 hos XC40. For noen år siden hadde det vært nesten uvirkelig at en bil som dette var så kjapp. Her er tidsregningen litt «før og etter Tesla». For i dag tar vi det litt for gitt. Likevel er det naturligvis morsomt å la bilen få skyte fart ut av lyskryssene. Og forbikjøringer går som en lek.

Ute på motorvei kjennes den både «Volvo-trygg» og stabil. Noen hundre kilo batterier i bunnen av bilen bidrar sterkt til det. Støydempingen er god og bidrar til premiumfølelse. Kanskje merkes det også såvidt at den er 5,9 centimeter lavere enn XC40. Her snakker vi små nyanser, der det optimale hadde vært å få gå direkte fra den ene til den andre.

Først er det bare 4x4

Volvo har også knepet fem millimeter av bakkeklaringen. 17,1 centimeter har du mellom mellom bilen og underlaget. Det kan være fint å ha, særlig på vinteren. Det er vel neppe mange C40-eiere som planlegger å ta med bilen sin ut i en offroad-løype på sommerstid.

Fem kilo mindre vekt har neppe mye å si. Men det at bilen er lavere og også har en mer avrundet hekk, betyr en del for aerodynamikken. Det bidrar til at rekkevidden er på 441 kilometer, det er en ganske pen økning opp fra XC40 som kan skilte med 413 kilometer.

Volvo tuller ikke med sikkerheten når de lager elbil (heller).

På hurtiglading kan C40 ta imot 150 kW. XC40 har fått en del kritikk for at ladekurven har falt veldig bratt, dermed at ladetiden har blitt lang. Her har Volvo fortløpende jobbet med løsningene sine og fintunet dem. Det handler om flere softwareoppdateringer, der blant annet også varmepumpen skal fungere smartere. Det er nok ikke rent få XC40-eiere som er spente på hvordan dette vil fungere til vinteren.

Enn så lenge er det bare én versjon, med 4x4, som gjelder. Men akkurat som for XC40 tipper vi det kommer en utgave med tohjulstrekk etter hvert.

Stilig i mørket

Vi kjører en periode bak ett helt identisk eksemplar og får anledning til å studere hekken nøyere. Der er altså her Volvo-designerne i hovedsak har gjort endringene.

Baklyktene er nye og dekker en større del av selve hekken. I kjent Volvo-stil har vi en lysstripe oppover på hver side. Disse er delt opp i adskilte punkter. Det ser stilig ut i mørket, samtidig som du ikke skal være i tvil om at det er en Volvo du har foran deg. Todelt takspolier og en ekstra spoiler nederst på bakluka er med på å understreke det sporty preget, samtidig som det er bra for luftmotstanden.

Dette er på ingen måte noe utagerende design. Men det at C40 er lavere, bidrar til et smekrere og mer sporty totalinntrykk. Slik sett fremstår den som et ganske klart alternativ til det ganske butte og firkantede designet til XC40.

Lysstripe på hver side av bakluka, disse er oppdelt i punkter.

Hengerfeste og taklast

Innvendig plass er likevel ikke så forskjellig. Bagasjerommet rommer det samme som i XC40, nærmere bestemt 413 liter. Det er ikke kjempestort, men det er lett å utnytte plassen. Forskjellen er at du kan få med en god del mer hvis du pakker til taket i XC40. I C40 skrår bakluka så tidlig at det ikke er så mye å hente her. Frunk på 31 liter er smart, ikke minst fordi du da har et eget sted til ladekablene.

Baksetet byr på god plass til beina. Tunellen i midten avslører at plattformen er laget for mer enn elbiler. Her er det best å holde seg til to passasjerer. Takhøyden blir nødvendigvis noe dårligere enn i XC40. Er du over 1,85 meter vil du nok foretrekke å sitte foran. Noe må man nødvendigvis ofre for designet!

Vi tar med at du naturligvis kan få den med hengerfeste. Tillatt hengervekt er på 1.800 kilo, det er 300 mer enn XC40 kom med i starten. Dette handler om typegodkjenning, det burde ikke være noen reell grunn til at det er forskjell her. Du kan ha 75 kilo på taket.

Kommer den med hengerfeste? Svaret er JA!

Samarbeid med Google

Innvendig er det noen forskjeller: Den største er kanskje at du ikke kan få C40 med skinn i interiøret. Her handler det om bærekraft og fokus på resirkulering. Det hører med til saken at kunstskinn de siste årene har blitt mer og mer likt originalen, her skal du ha god peiling for å se forskjellene. Særpreget dekorpanel lyser opp i mørket, dette er helt klart nærmere diskret enn glorete.

Resten av interiøret er ikke så eksklusivt som i de større Volvo-modellene. Her merkes det at Volvo posisjonerer. Det ser vi blant annet på stoffet i gulvteppene og i dørsidene. Plastkvaliteten i detaljer som hanskerom og oppbevaringsrom er også ganske enkel. Men sammenligner vi med konkurrentene i samme klasse, er C40 godt plassert i premium-enden.

Så må vi ta med infotainmentsystemet. Det er utviklet i samarbeid med Google og basert på Android. Her finner vi blant annet Google Assistant og Google Maps. Å samarbeide med en IT-gigant om disse tingene virker umiddelbart som en smart ting, og det fungerer også veldig bra i praksis. Trafikkdata oppdateres i sanntid og systemet hjelper deg også til å finne alternative ruter hvis det for eksempel blir kø. Det kan være ekstra smart når du er ute på tur og ikke er veldig kjent med småveiene i området.

Operativsystem og software kan oppdateres trådløst. Akkurat der har det vært endel hickups på XC40 så langt, det gjenstår å se om Volvo må gjennom det samme med C40.

Infotainmentsystem i samarbeid med Google, dette rulles nå ut i alle Volvo-modellene.

Mye penger å spare

Innledningsvis nevnte vi at startprisen på 554.900 kroner inneholder mye. C40 er i utgangspunktet fullutstyrt, her er det meste Volvo kan tilby standard. Vi kan nevne varmepumpe, adaptiv cruisecontroll, pilot assist, blindsonevarsler, elektrisk førersete med minne, tåkelys, aktive piksel-LED hovedlys, induktiv lader, panoramatak, elektrisk passasjersete, oppvarmet ratt og seter foran og bak, 360-graders parkeringskamera og lydanlegg fra Harman Kardon.

Det som kommer i tillegg er i hovedsak hengerfeste (9.250 kroner). I tillegg kan du velge andre farger og større felger, her er 19-tommere standard.

Inkludert i prisen er også tre års service, tre års full kaskoforsikring, veihjelp, utskifting av luftfilter, bytte av dekktetningsmasse, programvareoppdateringer og bytte av bremseskiver/klosser når de er slitt – for å nevne noe.

Dette betyr mye penger spart de tre første årene. Service er langt fra gratis, det er heller ikke forsikring. På dette punktet er det nok smart å ta utgangspunkt i hva man betaler i dag. For yngre kjøpere og/eller de som ikke har bygget seg opp mye bonus, vil det utgjøre ekstra mye.

Volvo satser også mye på abonnementsløsninger. Disse starter på 6.890 kroner i måneden. Den prisen gjelder for tre års leietid. Vil du ha mer fleksibilitet og tre måneders binding, øker prisen til 7.890 kroner.

En liten kaffestoff underveis i Belgia, C40-ene står tålmodig og venter på å få kjøre videre.

Helt frem til hytta?

Vårt første møte med C40 ender på flyplassen i Brüssel. Det er som sagt ikke veldig lenge til vi får se bilen i Norge, de første eksemplarene til vårt marked går i produksjon i uke 46.

Det vi har i vente er en bil som ikke overrasker på noen områder. Det er da heller ikke poenget her. C40 er en enkel og effektiv måte for Volvo å få en ekstra modell på. Og når denne oppskriften har fungert for andre bilprodusenter, tipper vi den vil fungere for Volvo også.

Det er nå en gang ikke veldig mange av oss som ofte kjører rundt med voksne i baksetet. Hvis du heller ikke trenger å makse bagasjeromsvolumet særlig ofte, er det lite som skiller C40 og XC40 i daglig bruk.

Går du for C40 får du en bil som er smekrere og litt mer sporty. Den vil også skille seg ut, sammenlignet med alle XC40-ene som nå ruller på norske veier. En annen bonus er rekkevidden. Nesten 30 kilometer ekstra kan være godt å ha, for eksempel for de som sitter og finregner på rekkevidde kontra avstanden til hytta. Det som kan bli nervepirrende med XC40, kan da gå greit og med litt margin i en C40.

Denne hekken kommer du til å få se ganske mange av i Norge utover i 2022.

VOLVO C40 RECHARGE Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 408 hk / 660 Nm 0-100 km/t: 4,7 sek. Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 18,8 kWt/mil Batteri/lading: Batteripakke: 78 kWt Rekkevidde: 441 km (WLTP) Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 443 x 186 x 158 cm Bagasjerom: 413/1.342 liter Vekt: 2.185 kg Tilhengervekt: 1.800 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 554.900 kroner

