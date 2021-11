Nakenbilde skaper splid i Influenser-Norge: – Som å si det er din feil at du blir voldtatt

Iselin Guttormsen delte et innlegg på Instagram der en kvinne poserer halvnaken med teksten: «We are sick of you objectifying our bodies! Also, here's my ass». Dette har skapt uenigheter i influensermiljøet.

Bilde er lagt ut av Celeste Barber, som er en australsk komiker og mediepersonlighet.

– Kan ikke legge all skyld på menn

Dette skal ha fått influenser Camilla Lorentzen (31) til å reagere, forteller Guttormsen i videoen hun delte på Instagram.

– Jeg fikk melding av Camilla Lorentzen, som mente at det er veldig trist at man er med på å dele slike poster, fordi vi da plasserer skylden av objektivisering av kvinnekroppen hos kvinner, forteller Guttormsen på Instagram.

Videre forteller Guttormsen at hun er uenig med Lorentzen i det hun sier.

– Camilla og jeg er ofte uenige, og her er jeg også uenig i det hun skriver til meg. Vi kan ikke legge all skyld på menn når det kommer til objektivisering og seksualisering av kvinnekroppen, sier Guttormsen.

VISTE HUD: Iselin Guttormsen delte denne posten av Celeste Barber på Instagram. Foto: Skjermdump.

– Fører til at kvinner hater kvinner

Camilla Lorentzen mener Guttormsen har gjengitt det hun fortalte feil. Lorentzen sier til God kveld Norge at hun aldri har sagt at man legger skylden på kvinner ved å dele slike innlegg, men på kvinner som viser frem kroppen sin.

– Det er to vidt forskjellige ting. Jeg synes vi kan prøve å lage humor på en annen måte, enn å insinuere at skylden for objektivisering av kvinner ligger hos kvinner som velger å dele bilder av kroppen sin, forteller hun.

– Dette skrev jeg til Iselin. Hun har valgt å oversette det til: «La oss legge skylden for objektivisering over på menn», noe jeg aldri har skrevet, forteller hun videre.

Lorentzen mener det er opp til kvinner selv å velge når, hvor og hvordan de har lyst til å være seksuelle. Hun mener innlegget Guttormsen delte, bidrar til å legge skylden på kvinner.

– Det fører til at kvinner hater kvinner, istedenfor at kvinner hater systemet. La damer få lov til å gjøre det de har lyst til. Men stå opp mot systemer som forteller oss at vi bare er til for å sitte stille, være pene og spre bena når noen har lyst til å bruke pikken sin, sier hun.

Lorentzen mener problemene ligger i patriarkalske strukturer og «The male gaze», som i feministisk teori er skildringen av kvinner som seksuelle objekter til glede for den heterofile mannlige betrakteren.

– Det er Celeste Barber og Guttormsen med på å opprettholde, når de kommer med uttalelser som dette, sier Lorentzen.

– Med på å gjøre om kvinnen til et objekt

Guttormsen mener både kvinner og menn bidrar til patriarkalske holdninger.

– Det er et paradoks at Lorentzen mener hun ikke legger skylden på menn, når hun samtidig sier at innlegget som Celeste laget fører til at kvinner hater på kvinner og ikke systemet, sier Guttormsen.

– For hvem er systemet? Jo systemet er nettopp både kvinner og menn, sier hun videre.

Guttormsen er enig med de andre i at kvinner skal få lov til å seksualisere seg selv som de vil uten å bli objektivisert.

– I et optimalt samfunn hadde dette vært drømmen. At kvinner kan legge ut akkurat hva de vil av egen kropp uten å bli objektivisert. Men slik er det dessverre ikke, sier hun.

Guttormsen mener det er stor forskjell på nakenhet og seksualisert nakenhet.

– Å dele mest mulige bilder og videoer hvor målet kun er å vise hvor knullbar du er, er i mine øyne med på å gjøre om kvinnen til et objekt, sier hun.

Guttormsen mener det er forskjell på en kvinne som soler seg toppløs på standen, og en kvinne som gjør seg mest mulig «delikat».

– Det er veldig forskjell på en kvinne som bare ligger på stranden. Hun kan ligge der helt naken for den saks skyld, og sole seg toppløs. Da er det ofte vi som samfunn som seksuliserer henne, når hun kun ligger der i kroppen sin, og det er ikke greit, sier hun.

– Mest mulig knullbar

– Men om du med vilje smører rumpeballene dine med olje, legger ut delikate bilder av deg selv, og vrir deg i positurer som gjør at du ser mest mulig knullbar ut, eller mest mulig delikat og deilig ut, så er du mer enn bare en kvinne som står rett opp og ned i kroppen din, sier Guttormsen.

Hun mener man da er med på å skape et bilde av kroppen, som ikke er så realistisk.

– Da er også du som kvinne med på å seksualisere og objektivisere din egen kropp. Men det kan hende det finnes betraktninger der ute, som gjør at jeg tenker helt annerledes, forteller Guttormsen.

– Riv ruskende galt

En annen Influenser som har engasjert seg i debatten, er tidligere Love Island-deltaker Nora Haukland. Hun mener at det å seksualisere seg selv ikke må blandes med objektivisering av seg selv.

– På samme måte som når en mann poserer i trange Speedos med markert kropp, smurt inn i olje, gjør at jeg raskere tenker seksuelt om han, så er jeg enig i at om jeg kler meg i latex og fishnet strømpebukse, så er jeg med på å seksualisere meg selv, forteller hun.

Haukland forteller videre at å bli objektivisert er det samme som å bli dehumanitisert, noe hun mener er to helt forskjellige ting.

– Å si at det er litt én sin feil å bli objektivisert, blir litt som å si at det er litt din feil om du blir voldtatt fordi du kledde deg sexy. Det er riv ruskende galt, sier hun.

I en melding til God kveld Norge, skriver Guttormsen at hun er enig med Haukland i at det er en forskjell på å bli seksualisert og å bli objektivisert.