Ble lovet strømavtale som ikke gjaldt: – Føler meg veldig lurt

Forbrukerrådets strømprisportal Strømpris.no skal hjelpe deg med å finne den billigste strømavtalen, tilpasset ditt bosted og forbruk.

Flere personer TV 2 har snakket med har gjennom tjenesten fått et tilbud på en strømavtale med 12 måneders bindingstid, med fastpris på 59,90 øre per kWt. Dette ble forelagt som det billigste fastpris-alternativet, men problemet var at den lave prisen bare gjaldt for Midt-Norge.

Det fikk ikke forbrukerne vite før de gikk inn på siden til strømleverandøren.

God deal

Albert Wiklander (23) har nylig flyttet inn i ny leilighet på Jessheim. Han har bodd i Norge tidligere, men er svensk og ikke så kjent med norske strømleverandører.

– Jeg gikk inn på Strømpris.no, som jeg har hørt at skal være veldig troverdig. Jeg kunne aldri tenke meg at det var noe feil med den, sier Wiklander til TV 2.

Det beste tilbudet han fikk gjennom portalen var fra strømleverandøren NEAS, som ga ham en gunstig pris sammenliknet med de andre tilbudene.

– 59 øre per kilowattime er en veldig bra pris i disse tider, så jeg ble veldig glad og tenkte det var en god deal.

Føler seg lurt

Wiklander tenkte imidlertid etter hvert at tilbudet kanskje var for godt til å være sant på Østlandet. Derfor spurte han om råd på en Facebook-gruppe, hvor han fikk vite at tilbudet bare gjelder for Midt-Norge.

– Det er skitdårlig og får meg til å miste tilliten totalt til den siden. Jeg ble utrolig skuffet, sier Wiklander.

Han forteller videre at han føler seg lurt.

– Åpenbart forvirrende

Thomas Iversen er seniorrådgiver i Forbrukerrådet. Han er kjent med det feilaktige tilbudet som ble rapportert inn på deres strømprisportal, og mener ansvaret ligger hos strømsalgselskapet, siden portalen bygger på selvrapportering.

SJELDEN: Thomas Iversen kan ikke huske tidligere enkelthendelser som denne på strømprisportalen. Foto: Halvor Pritzlaff Njerve / Forbrukerrådet

– Forbrukerrådet tar stikkprøver og går nøye gjennom tilbudene som topper Strømpris.no, men selskapene er selv ansvarlige for å sende inn riktige opplysninger, sier Iversen til TV 2.

Han har likevel forståelse for at forbrukerne kan føle seg lurt.

– Vi jobber med kontinuerlig forbedring av strømprisportalen, men det er vanskelig å unngå at det skjer glipper når selskapene selv rapporterer inn prisene. Det skjer veldig sjelden, men er åpenbart forvirrende for de som fikk opp tilbudet.

Ifølge Iversen viser Forbrukerrådets logg at avtalen fikk salgsområde «Norge» klokka 00.09 31. oktober, før korrekt region (Midt-Norge) ble satt klokka 15.45 1. november. Det feilaktige tilbudet lå altså ute i litt over halvannet døgn.

Usikkert hvor feilen oppstod

Jørgen Klokseth, produktsjef for energi i NEAS, forteller at NEAS kun tilbyr fastprisavtaler til sine lokale kunder. Han mener at feilen, som gjorde at tilbudet ble tilgjengelig for forbrukere utenfor Midt-Norge, ikke har kommet fra deres side.

Det begrunner han med at feilen kun gjaldt for fastprisavtalen på 12 måneder, og ikke de to andre fastprisavtalene som tilbys.

– Det er ikke noe bevisst fra vår side, men en feil som har skjedd i forbindelse med oppdatering av Forbrukerrådets nettside Strømpris.no. På våre egne nettsider har de korrekte betingelsene hele tiden vært oppgitt, sier Klokseth til TV 2.

Thomas Iversen sier imidlertid på vegne av Forbrukerrådet at det ikke ble utført noen oppdatering av nettsiden i det aktuelle tidsrommet.

Beklager

Klokseth forteller at de har vært i kontakt med berørte kunder, og at ingen kunder utenfor Midt-Norge har fått bekreftet avtalen fra dem.

– Det gjelder ikke et veldig stort antall mennesker, men det er kunder som har fått en dårlig opplevelse, fordi de her trodde de kunne få et veldig bra tilbud, sier Klokseth.

Overfor forbrukerne som har kommet over avtalen selv om den ikke gjaldt for dem, beklager han.

– Vi beklager veldig overfor de kundene som ble berørt. Det er en systemsvikt, og er ikke gjort med overlegg. Vi har ikke noe ønske om å lure noen kunder.

– Her blir man villedet

STRØMEKSPERT: Mathias Nilsson mener forbrukerne i dette tilfellet villedes. Foto: Privat

Mathias Nilsson er mangeårig strømentusiast og en av personene bak Prismatch Strøm på Facebook. Da han fikk tilbakemeldinger fra flere som kom over det feilaktige tilbudet, gikk han selv inn for å sjekke det ut.

Han la inn Oslo som bosted og fikk opp det samme tilbudet som Wiklander. Nilsson fikk til og med en e-post fra Strømpris.no med bekreftelse på tilbudet.

BEKREFTELSE: Nilsson fikk tilsendt denne bekreftelsen på e-post. Foto: Privat

– Jeg vet at det er feil, men de fleste gjør ikke det. De tenker «wow, for en deal jeg hår fått». Her blir man villedet som forbruker, fastslår Nilsson.

Han tok derfor kontakt med Forbrukerrådet og NEAS for å varsle dem om feilen, og opplevde at Forbrukerrådet og strømleverandøren ordnet opp i feilen raskt.

Nilsson forteller at det er slike tilfeller som motiverer ham til å fortsette å spre kunnskap om strømpriser og -avtaler.

– Jeg hører om eldre mennesker, minstepensjonister, som ikke har råd til å gå til tannlegen, men betaler altfor mye for strøm. Det treffer de svake i samfunnet, sier han.