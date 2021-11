Nå øker smitten og innleggelsene – slik svarer kommunene om nye tiltak

Koronasmitten og sykehusinnleggelsene fra har økt kraftig i Norge de siste ukene. Tirsdag valgte Trondheim å gjeninnføre anbefalingen om munnbind på offentlige steder etter smitterekord. Samtidig hevet St. Olavs hospital beredskapen til gult nivå på grunn av stor pågang.

Samme dag satte Tromsø ny smitterekord med 78 registrerte tilfeller det siste døgnet. Torsdag forrige uke kom kommunen med flere anbefalinger, men ingen forbud eller påbud.

– Men det kan altså skje, om smittetallene ikke flater ut, sier smittevernoverlege Trond Brattland til VG etter formannskapsmøtet tirsdag ettermiddag.

TV 2 har vært i kontakt med flere kommuner som har opplevd et høyt smittetrykk de siste to ukene, for å høre hvordan de stiller seg nye tiltak.

Påbud om munnbind

Ordfører i Alta kommune, Monica Nielsen (Ap), sier hun er bekymret over at smittetrykket har vært høyt over lengre tid. Alta har innført lokale råd utover de nasjonale, og oppfordrer blant annet voksne om å begrense antall nærkontakter på fritiden.

I tillegg er det innført påbud om munnbind på lokale institusjoner som jobber med sårbare grupper, opplyser hun. De siste to uken har 159 personer blitt smittet i Alta. For å sette det i perspektiv, har totalt 440 personer blitt smittet i kommunen gjennom pandemien.

Ifølge Nielsen vurderes nye tiltak løpende, utfra kommunens evne til å tilby viktige helse- og utdanningstjenester.

– Det er indikatorer som antall innlagte på sykehus, og om barnehage og skoletilbudet havner under press, samt om vi får smitte på sykehjem og institusjoner som er vurderingskriteriene, sier hun.

I tillegg ønsker Alta-ordføreren at nasjonale myndigheter midlertidig fjerner fraværsgrensa i kommuner som opplever høyt smittetrykk blant ungdommer på videregående skoler.

– I dag går mange elever på skolen med symptomer på luftveisinfeksjoner fordi de er bekymret for å miste karakteren sin. De utsettes for dobbeltkommunikasjon hvor de bes om å «bli hjemme» samtidig som det forventes at de er på skolen for å sikre karakterer, sier hun.

Har satt inn tiltak

Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap) er bekymret over dagens utvikling. 293 personer har blitt smittet i kommunen de siste to ukene.

– Det er tidlig i sesongen for luftveisinfeksjoner, og det er bekymringsfullt at vi allerede nå har en høy belastning hos fastlegene, på legevakt, pleie- og omsorgstjenesten i kommunen i tillegg til vårt lokalsykehus, Ahus.

TAR GREP: Ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo liker dårlig dagens utviklingen i koronasmitte og innleggelser. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Opdan sier til TV 2 at kommunen tirsdag har valgt å sette inn flere tiltak.

– Det er innført bruk av munnbind for alle ansatte i pleie og omsorgstjenestene når ansatte er i nærkontakt med pasienter og brukere. I tillegg vil skoler med større utbrudd gjennomføre jevnlig testing på aktuelle trinn.

– Forventer du at regjeringen og helsemyndigheter kommer mer på banen fremover?

– Vi er en bo og arbeidsregion. Dersom det blir behov for å innføre tiltak for å avlaste sykehuset, vil det være hensiktsmessig med regionale tiltak også nå. Dersom det blir aktuelt er det ønskelig at sentrale myndigheter tar føringen for koordinering av tiltak.

Bekymret for spesialisthelsetjenesten

Lørenskog kommune har den siste perioden sett en stigning i antall smittede og innlagte. På en uke har koronapasienter ved Akershus universitetssykehus gått fra 11, til 33. Ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) forteller at situasjonen er under kontroll, men sier også at spesielt én ting bekymrer henne.

– Det som bekymrer mest nå er utviklingen på Ahus, og sykdom blant de ansatte i kommunen, opplyser hun.

ORDFØRER: Ragnhild Bergheim i Lørenskog sier kommunen har kontroll på koronasituasjonen. Foto: Lørenskog kommune

– Folk er syke både av korona og andre luftveisvirus, samtidig som influensaen er på vei. Dette skaper store utfordringer på Ahus, og vi ser høyt sykefravær også blant våre egne ansatte.

Likevel vurderer ikke Lørenskog å innføre preventive tiltak enda.

– Hvor mange smittetilfeller skal til før dere innfører tiltak?

– Det er en løpende vurdering. Vi har høy vaksinedekning, så vi tåler mer smitte. Det viktigste er at helsevesenet fungerer og at vi har ansatte på jobb som kan gi befolkningen nødvendige tjenester.

Andre tar det mer med ro

Men selv om noen viser bekymring rundt dagens koronasituasjonen, tar andre kommuner det mer med ro. De siste to ukene har Bergen hatt flere smittetilfeller enn Tromsø, men likevel vurderer de ikke å innføre tiltak.

– Vi ønsker selvsagt lavest mulige tall, men Bergen ligger likevel under landsgjennomsnittet og vi følger utviklingen tett, sier helsebyråden Beate Husa til TV 2.

INGEN TILTAK: Helsebyråd Beate Husa i Bergen sier det ikke er nødvendig med tiltak i byen akkurat nå. Men kommunen gjør hele tiden fortløpende vurderinger, påpeker hun. Foto: Marit Hommedal / NTB

Hun legger til at det er viktig at de med symptomer tester seg, slik at kommunen får et korrekt bildet av smittesituasjonen.

Også ordførerne i Fredrikstad, Sarpsborg, og Bærum deler helsebyråd Husas vurdering.

– Det er lave smittetall, og relativt få sykehusinnleggelser. Her og nå mener vi at det ikke er forholdsmessig å innskrenke befolkningens handlefrihet eller legge andre innskrenkninger på samfunnslivet, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H) til TV 2.

– Rom for egne vurderinger

Samtlige av kommunene opplyser at de følger nøye med på smittesituasjonen, men avkrefter at de vil innføre preventive tiltak på nåværende tidspunkt.

I tillegg er kommunene enige om at «smertegrensen» ikke lenger måles i antall smittede alene, men vil inngå i en mer omfattende totalvurdering basert på innleggelser, smitte og belastningen på helsevesenet.

JUBELTALL: Ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm sier kommunen ikke hadde noen koronainnleggelser forrige uke. Ukene før har det vært stabile tall på 2-3 i uken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Foreløpig er vi på nasjonalt nivå og ser ikke behov for lokale tiltak. Samtidig forventer jeg at det gis rom for lokale vurderinger omkring behovet for tiltak, og at regionale og nasjonale myndigheter står klar til å hjelpe kommunen når det trengs, sier ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm.