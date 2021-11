Mangemillionær Robert Durst tiltalt for drapet på kona

Eiendomsarvingen Robert Durst (78), kjent fra HBO-dokumentaren «The Jinx», ble mandag tiltalt for å ha drept sin kone, som forsvant for nær 40 år siden.

Tiltalen kommer kort tid etter at det ble tatt ut drapssiktelsen mot Durst. Han ble nylig også dømt til livstid for et annet drap.

Statsadvokat Mimi Rocah i Westchester County i New York sier i en uttalelse at det er utstedt en arrestordre på 78-åringen i forbindelse med drapet på Kathie Durst.

– Da Kathleen Durst forsvant 31. januar 1982, satt familien og vennene hennes igjen med smerte, angst og spørsmål som har bidratt til deres urokkelige jakt på rettferdighet de siste 39 årene, sa Rocah.

Kathleen Durst var 29 år gammel da hun forsvant. Liket ble aldri funnet. Mannen Robert Durst ble i midten av oktober dømt for å ha drept venninnen Susan Berman, som ifølge påtalemyndigheten hjalp ham å skjule drapet på kona.

Ifølge påtalemyndigheten i Los Angeles skjøt han Berman i 2000 da hun skulle til å tilstå sin rolle. Politiet har gjentatte ganger forsøkt å komme til bunns i saken om konas forsvinning, men Durst ble først siktet i saken for litt over en uke siden.

Durst har hele tiden sagt at han er uskyldig.

