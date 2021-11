Saksøker Netflix før ny sesong

Carole Baskin fra serien «Tiger King» saksøker Netflix for opptak som skal ha blitt brukt i sesong to av serien.

Netflix-serien «Tiger King» ble sluppet da en hel verden satt i pandemi-nedstigning i 2020. Serien ble en megahit på strømmetjenesten, og nå er sesong to ventet den 17. november i år. Det er det ikke alle som er glade for.

Denne uken ble det kjent at Carole Baskin, som spiller en sentral rolle i sesong en, saksøker Netflix for filmklipp som angivelig skal være å se i den nye sesongen, skriver TMZ.

Baskin og mannen hennes, Howard Baskin, står bak organisasjonen Big Cat Rescue. De mener at filmklipp som viser Carole i traileren til den nye sesongen gir et uriktig bilde av virkeligheten, skriver The New York Post.

Nå vil Baskin at retten skal tvinge Netflix til å slette alle opptak av henne i reklamemateriell og trailere. Hun hevder at klippene som skal brukes i sesong to bare er det som ikke kom med i sesong en og at gamle intervjuer klippes om for å virke nye.

Ekteparet mener Netflix har brutt en kontrakt ved å vise filmklipp av dem i traileren til den nye sesongen, fordi de to kun har signert utgivelsesavtale for den første sesongen, skriver The New York Post.

Netflix skal ikke ha svart på henvendelser fra avisene.

Nektet å være med i sesong to

I mai fortalte Baskin til Page Six at hun absolutt ikke ville delta i en ny sesong.

– Jeg ba dem om å miste nummeret mitt, sa Baskin.

Hun ga videre uttrykk for at hun opplevde seg lurt av produsentene rundt hvilken rolle hun skulle ha i serien. Selv hevdet hun at produsentene hadde fått henne til å tro at hun, som dyrevernsforkjemper, skulle være heltinne i serien, skriver Page Six.

Den første sesongen fokuserte imidlertid på Baskins tidligere ektemann, som forsvant i 1997. Fansen har spekulert i om Baskin selv kan ha hatt noe med forsvinningen å gjøre. Hun mener serien har bidratt til disse spekulasjonene.

Carole Baskin var hovedperson i sesong en av serien sammen med dyrepasser Joe Exotic, som nå soner 22 år i fengsel for å ha planlagt å få en leiemorder til å drepe henne.

– Karakterdrap

I 2020 var Baskin med på programmet «Dancing with the Stars», som er en amerikansk versjon av det norske danseprogrammet Skal vi danse.

I et intervju i forbindelse med programmet brøt Baskin sammen da hun snakket om hvordan «Tiger King»har påvirket livet hennes.

– Jeg holder det inni meg, sier Baskin i en kort promo.

– Det er det absolutt verste ved dette, sier hun og gråter.

Til People Magazine fortalte hun i at hun ikke var fornøyd med måten hun ble fremstilt på i Netflix-serien.

– Det var et totalt karakterdrap på meg for å kunne selge serien dyrest mulig til Netflix, mener Baskin.