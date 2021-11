Slik ser Cristinas hus ut etter seks uker med vulkanutbrudd

Vulkanutbruddet er inne i sin syvende uke, og over 2500 bygninger på kanariøya La Palma har blitt ødelagt. Nå er det asken som forårsaker de verste problemene.

Tirsdag ble flyplassen igjen stengt på grunn av dårlig sikt, ifølge Binter som tilsvarer norske Avinor. Alle ankomster og avganger er kansellert inntil videre, og hundrevis av passasjerer prøver å komme seg av øya med båt.

Et hus er dekket av enorme mengder aske på La Palma. Foto: Emilio Morenatti

Denne uken har innbyggere i flere rammede landsbyer fått lov til å dra hjem for å hente private eiendeler.

Synet som møtte dem er sjokkerende.

Om ikke lavaen har brent og slukt bygningene, så har asken lagt seg så tykt over landsbyene at boliger blir ubeboelige, og jorden blir umulig å dyrke.

Ett av husene tilhører Cristina Vera. Fotograf Emilie Morenatti møtte henne da hun var og hentet sine siste eiendeler.

GRÅTER: Cristina tørker tårene før hun forlater huset for siste gang. (AP Photo/Emilio Morenatti) Foto: Emilio Morenatti

Asken ligger som snøfonner over husene. De ørsmå partiklene kommer seg inn over alt, og den er også helseskadelig å puste inn.

På grunn av regionale koronaregler skulle vinduene i husene være åpne for å få god ventilasjon, men det har ført til at mange evakuerte hus er fylt av aske mens eierne har vært borte.

Cristina Vera går gjennom huset og stenger vinduene før hun drar.

REISER: Cristina Vera henter de siste tingene sine og stenger vinduene etter seg. Foto: Emilio Morenatti

Mange veier til de rammede områdene er stengt på grunn av lava, og man må ta seg til landsbyer og gårder via alternative stier.

Skolene på øya er stengt, og det er innført hjemmeundervisning de neste dagene på grunn av stor mengde aske i lufta, skiver as.com.

JORDBRUK I RUINER: En bananplantasje på La Palma er dekket med aske. Foto: Emilio Morenatti

Den siste måneden er det registrert 35.000 jordskjelv på øya, og bare mellom 31. oktober og 1. november ble det registrert 135 jordskjelv i nærheten av vulkanen.

Både turismen og jordbruket som var så viktig på øya er hardt rammet.

Utbruddet er det mest ødeleggende på La Palma på over 500 år. I tillegg til de 2500 bygningene, er også 963 dekar jord blitt ødelagt.

ASKEFONN: Asken ligger i store fonner rundt huset. Foto: Emilio Morenatti

Hovedstrømmen av lava har rent ut i Atlanterhavet i omtrent to uker, og har skapt et nytt stykke land på omtrent 36 hektar, noe som gjør at kart over øya må tegnes om.

Eksperter tror at vulkanen i Cumbre Vieja-fjellkjeden vil forbli aktiv en stund fremover. Vulkanutbruddet på La Palma startet 19. september.

Mange tusen innbyggere er evakuert fra hjemmene sine.