– En virkelig ekkel opplevelse

OL-medaljevinneren Kjetil Borch hevder at han ble truet av antidopingkontrollører.

På Instagram går 31-åringen hardt ut mot internasjonale rotopper.

Han trekker blant annet frem en sak fra et verdenscupstevne i Kroatia før OL. Der skal han ha blitt truet av antidopingkontrollører.

– Å gi trusler til en utøver ... det er så grovt. Jeg var helt sjokkert, for å være ærlig, sier Borch til TV 2.

Fikk ikke varme ned

Den profilerte roeren har en fast rutine etter konkurranser. Han sykler ut, får båten på plass og mediterer. Da visualiserer han løpet.

At OL nærmet seg med stormskritt, gjorde ikke rutinen noe mindre viktig å få gjennomført.

– Det er veldig viktig for meg, for å få lagret det jeg har erfart og finne forbedringspotensial mens jeg har løpet ferskt i minnet. Det gjør jeg alltid, forteller Borch.

Ifølge ham mente antidopingkontrollørene i Kroatia at Borch måtte møte opp i testlokalet innen en time.

– Når jeg åpner øynene, står fire-fem menn foran meg, som er ganske aggressive, lite hyggelige og ikke imøtekommende.

Han skal ha fått streng beskjed om at han bare hadde sju minutter på seg til å møte opp i testlokalet – ellers risikerte han det tilsvarende som en positiv dopingprøve.

Kjetil Borch har fått bred støtte av ro-kollegaene i sosiale medier etter innlegget sitt. Foto: Igor Kralj/pixsell

– Nøyde seg ikke med det

Borch er klar på at han aldri har opplevd noe lignende.

Han forsøkte å megle med kontrollørene, men måtte avbryte meditasjonen og forteller at han møtte opp i testlokalet innen timen var gått.

– De nøyde seg ikke med det. De klagde oss inn i etterkant til Det internasjonale roforbundet (FISA) og sa at jeg var frekk, at jeg sa dem imot og at jeg brukte for lang tid på å avlegge urinprøven.

– Hvis du er lege, og har sett hva en regatta handler om – en time med ganske hard, fysisk aktivitet, oppvarming, stå i solsteiken på pallen og utsykling etterpå – da mister man enorme mengder væske. Jeg drakk 2,5 liter, noe som egentlig er ansett som helsefarlig, humrer han.

Slik 31-åringen oppfattet det, hadde kontrollørene hastverk med å komme seg hjem fordi det var helligdag i Kroatia.

– Det oser så mye uprofesjonalitet av hele greiene. Det var en virkelig ekkel opplevelse.

– Oppfattet som et angrep

Borch kontaktet Antidoping Norge da han kom frem til testlokalet. Da skal han ha fått bekreftet mistanken sin, at kontrollørene i Kroatia ikke hadde rett til å hevde at han stod i fare for å bli utestengt om han ikke møtte opp innen en time.

– Det er hvis man unnlater seg en innkallelse eller stikker av. Det var ikke tilfellet her. Du har rett til å gjøre de tingene du må gjøre som en utøver, noe annet er utenfor rimelighetens grenser, slår han fast.

– I hvert fall i et OL-år er det viktig, påpeker Borch.

Med til historien hører det at 31-åringen la ut et bilde fra testlokalet på sin Instagram-story. Bildet skal ha vært ment humoristisk, og bare tatt av sine egne bein, men en av kontrollørene snek seg inn i i bildekanten.

Borch sier at han ikke la merke til det, men FISA oppfattet innlegget som et angrep.

Saken endte med at han måtte beklage på det sterkeste.

– Og så sendte de kontaktinfo til feil person, så det ble bare tull. De har litt manglende kontroll, og det er ganske skuffende, egentlig, sier Borch, som mener at det er en oppfatning om at FISA begynner å få et tillitsproblem blant utøverne.

Får støtte av Antidoping Norge

Geir Holden, som er fagrådgiver og driver med testplanlegging i Antidoping Norge, sier at de fikk forklart av Borch at han ikke fikk lov til å varme ned.

– I regelverket står det at man kan vente litt med å møte på kontrollstasjonen så lenge man er under oppsikt hele veien, det er en av rettighetene utøverne har, forteller Holden til TV 2.

– Vi pratet om at rettighetene hans ikke ble ivaretatt når det gjelder nedvarming. Vi er helt enige med Borch om at unge og mer erfarne må kjenne sine rettigheter og plikter i forbindelse med dopingkontroll. Det er noe vi også er tydelig på i vår opplæring med utøvere om regler og plikter i forbindelse med dopingkontroll, fortsetter han.

Kroatiske antidopingmyndigheter sier at de vil se nærmere på saken, men synes historien høres litt streng ut.

– Jeg kunne aldri tenkt meg at kontrollørene våre ikke ville respektere en atlets rett til å varme ned før testprosedyren. Jeg håper at utøveren har skrevet ned sine innvendinger på dopingkontrollskjemaet, ettersom det også er en del av en utøvers rettigheter og mulighet offisielt å dele uenighet om visse ting, skriver Roman Latinovic i en e-post til TV 2.

Antidoping Norge sier til utøverne at dersom de opplever noe under kontrollen, eller ønsker å kommentere et forhold, så har de rett til å kommentere det på dopingkontrollskjemaet.

– Jeg har ikke vært i kontakt med de som testet utøverne i Zagreb, så jeg vet ikke hvilke vurderinger de gjorde, understreker Holden.

Det internasjonale roforbundet har ikke besvart TV 2s henvendelse.