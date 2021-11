Forsvarer datteren Bianca Ingrosso etter kritikkstorm: – Hun kveles

Den svenske influenseren Bianca Ingrosso (26) har fått krass kritikk den siste tiden for sin julekalender fra sminkemerket hennes Caia Cosmetics.

Nå har faren hennes, Emilio Ingrosso (56), fått nok og tar til Instagram for å fortelle hva han synes om kritikken av sin datter.

– Jeg ber deg, som far og menneske: se henne. Hun er en vanlig jente, akkurat som din søster eller datter. Med et hjerte og følelser akkurat som du har. Hatet du bærer på skal ikke føres over på henne, skriver han på sin Instagram-profil.

Prøver ikke å lure noen

I innlegget skriver Emilio at han har forståelse for at noen kan bli skuffet over et produkt, at noen synes kalenderen er for dyr eller ikke fikk det de håpet på.

Han understreker likevel at hans datter aldri prøvde å lure noen.

– Vi som kjenner henne vet dette og det forstår alle som driver egen virksomhet med litt ære i det, sier han.

Emilio sier at Caia er som babyen til Bianca og at hun elsker jobben sin og er lidenskapelig opptatt av den - i tillegg til kundene sine.

Bianca har selv kommentert under innlegget der faren forsvarer henne og skrev: «Elsker deg mest av alt» sammen med flere hjerter på Instagram.

– Begravet i hat og trusler

Interessen for Caia Cosmetics sin julekalender har vært stor, og den solgte unna for 36 millioner kroner på bare én time.

I ettertid har flere fans og kunder rast over innholdet i kalenderen og mener blant annet at den er alt for dyr i forhold til hva som er i den.

I kommentarfeltet til Caia Cosmetics på sosiale medier har flere lagt igjen negative kommentarer om kalenderen.

– Forferdelig dårlig kalender. Synes utrolig synd på yngre jenter som kanskje har spart penger for å kunne kjøpe dette og vil få denne dritten, skriver en.

– Skal dette ha en verdi på 3000 kr? Det er jo en spøk, skriver en annen.

Også Bianca selv har mottatt en del av kritikken som har haglet mot Caia-produktet. Emilio sier at hans datter nå har forstått kundenes misnøye og mener at Caia som selskap må løse dette gjennom bedriften, ikke hun som enkeltperson.

– Det er nok nå! Hun er fullstendig begravet i hat og trusler. Hun er anklaget for det ene urimelige etter det andre, sier Emilio og minner kundene på at det bare er snakk om en julekalender.

Forsvarer julekalenderen

Tidligere har Bianca svart på kritikken hun har fått til svenske Aftonbladet der hun forteller at hun selv er glad i innholdet i julekalenderen:

– Personlig elsker jeg produkter i reisestørrelse, og etter å ha analysert andre julekalendere så virker det som om folk elsker reisestørrelser like mye som meg. Tiltaler det deg ikke er det kjedelig å høre, men da har vi ulikt syn på det.

Hun forsvarte også prisen på kalenderen ved å forklare at blant annet bare toalettmappen som følger med er verdt 400 kroner. De andre produktene er også skreddersydde, i et begrenset opplag og dyre å lage ifølge henne selv.

– Jeg laget en julekalender med produkter som jeg selv elsker. Produkter er personlige, og alle har rett til å ha sin mening. Selvfølgelig er det kjedelig med misfornøyde kunder, men vi er absolutt ikke alene om å ha reisestørrelser i en julekalender.