SAS topper verstingliste: – Man kan ikke stole på dem

Peter Bennett skal i desember reise på juleferie til England, men allerede har ferieturen fått en dårlig start. Bennett bestilte i september billett med SAS i uken før jul, men i oktober ble flyvningen kansellert.

– De oppga ingen grunn, sier Bennett, som automatisk ble plassert på en annen flyvning som ikke passet like godt for ham. Han skulle reise med venner, som den nye flyvningen overhodet ikke passer for:

– De har barn som må tas ut av skolen hvis de skal ta det flyet, forteller Bennett.

Da var det å prøve å nå fram på SAS' kundeservice på telefon. Etter over en time i kø, ga de opp.

Peter Bennett er sint på SAS. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg har nå bare beholdt den endrede billetten, men jeg vet ikke hva mine venner gjør. De prøver å finne en annen løsning, sier han.

Versting

Forbrukerrådet merker at det er økt pågang av SAS-kunder som har hatt samme type opplevelse som Bennett.

Av rundt 1200 henvendelser om luftfart det siste året, er SAS det enkeltselskapet flest kunder tar kontakt om – rundt 370 henvendelser, forteller Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det typiske er at forbrukeren har bestilt en flyreise, og så blir den kansellert eller man får beskjed om at reisen må endres. Typisk flyttes den noen timer eller noen dager, og da lurer forbrukeren på hvordan de skal forholde seg til det – særlig hvis den avgangen ikke passer, sier Iversen.

– Har fløyet mest

SAS sier det ikke er så rart at de fleste henvendelsene til Forbrukerrådet handler om dem:

– Det er vi som har fløyet mest det siste året, sier John Eckhoff, pressesjef i SAS.

Han sier at pandemien fortsatt preger trafikken og hvordan de planlegger flyvningene.

John Eckhoff, pressesjef i SAS. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi prøver å ha et trafikkprogram som vi skal følge opp, men det går ikke alltid etter planen. Det er fordi folk bestiller nærmere avreise eller ikke ønsker å fly likevel, sier Eckhoff.

Oppgir ikke tall

SAS vil ikke oppgi tall for hvor mange flyvninger de har kansellert i løpet av høsten. Den eneste offisielle statistikken er den som kommer inn under «regularity» i de månedlige trafikktallene, men der regnes kun kansellerte flyvninger innenfor 72 timer før planlagt avgang.

Svært mange som opplever kansellerte flyvninger, får beskjed inntil to uker før planlagt avgang. Og det kan det være en åpenbar økonomisk årsak til: Kommer beskjeden om kansellert flyvning innenfor to uker før planlagt avgang, har kunden rett på ekstra kompensasjon fra flyselskapet - i tillegg til å få billetten refundert.

– Mer edruelig planlegging

Forbrukerrådet mener at SAS og andre flyselskaper bør planlegge flyvningene sine bedre.

– Vi håper at flyselskapene er edruelige når de setter opp avgangene sine, slik at forbrukeren slipper å oppleve at halvfulle fly blir slått sammen og at mange opplever endringer i avgangstidene, sier Iversen.

SAS sliter svært tungt økonomisk etter pandemien, og analytikere som følger selskapet tror at SAS må hente inn krisepenger fra eierne i løpet av neste år. Men jo flere billetter som selges, desto bedre blir kontantstrømmen inn til selskapet.

– Spekulerer dere i at folk skal kjøpe billetter, og så bare endrer dere det hvis det ikke er nok belegg?

– Nei, absolutt ikke. Vi forsøker selvfølgelig ikke å lure noen. Vi ønsker å fly så mye som mulig, sier John Eckhoff i SAS.

– Dominobrikker

Peter Bennett har ennå ikke bestilt returfly fra England tilbake til Norge etter juleferien. Han vet ikke om han tør å bestille med SAS.

– SAS kansellerer mye nå. Det at man ikke kan stole på dem... Det er jo ikke som å ta en buss. SAS har nå mye reklame for at man skal kjøpe billetter. Men når man har bestilt en billett, så bruker de passasjerene som dominobrikker, mener Bennett.