Evakuerer boligfelt etter gasslekkasje

Beboere ved et boligfelt i Sandnes blir evakuert etter en gasslekkasje i området.

Politiet har begynt evakueringen av beboere i et boligfelt i Sandnes etter at det ble oppdaget en gasslekkasje fra en propantank på et husholdningsanlegg i området mandag kveld.

Det skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter klokken 20.31.

Det skal dreie seg om en gasslekkasje fra en nedgravd propantank tilhørende et bolighus. Politiet fikk den første meldingen klokken 18.45.

Smeaheia skole åpnes for de evakuerte mens propantanken tømmes for gass.

TV 2 fikk bekreftet fra operasjonsleder Dag Steinkops i Sør-Vest politidistrikt i 19-tiden at ingen er kjent å ha vært eksponert for gassen.