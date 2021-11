Mener Kolstad-overgangene styrker landslaget

Hele fire landslagsspillere har signert for Kolstad. Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud tar steget ut fra tyske Bundesliga og Torbjørn Bergerud går fra dansk eliteserie. Alle fire skal spille i den norske eliteserien, REMA 1000-ligaen.

– For meg som landslagstrener så er bud nummer en: jeg trenger alle tilgjengelig. Så jeg er veldig fornøyd med det sånn sett, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

– Kan oppleve det de har drømt om

Berge applauderer jobben Kolstad har gjort for å sikre seg stjernesigneringer. Trønderen forteller at landslagsledelsen har vært i dialog med spillerne rundt valget deres der de har sett på både fordeler og ulemper ved å forlate sterkere ligaer til fordel for norsk eliteserie.

– Det positive er at de helt klart har mye større sjanse til å få trent godt. De er mer restituert og det er større sjanse for at vi får de med inn i et mesterskap. De foregående mesterskapene har vi hatt mange skader. Det negative er at du ikke spiller mot verdens beste spillere hver eneste dag. Du trener heller ikke med dem, men det kommer selvfølgelig an på hvor mange spillere som kommer til Kolstad, sier landslagssjefen.

– Og for landslaget er dette en god ting?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Det er flere landslagsspillere som får trent og spilt sammen daglig, og de får trent bedre. I Tyskland er det sånn at du trener mye taktisk i forhold til motstanderen du møter onsdag, søndag, onsdag, søndag. Samtidig mister man restitusjon når man flyr overalt. Nå vil det bli betydelig mindre reiseaktivitet og mer trening.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, tror også nysigneringene har hatt landslaget i bakhodet da de signerte.

– Nå kan de stille bedre forberedt til mesterskap slik at de kanskje kan oppleve det de drømmer mest om - nemlig å stå på toppen på en seierspall i et mesterskap, sier Svele.

– Kan forlenge karrieren min

Den tyske Bundesliga har i en årrekke blitt sett på som den mest fysiske ligaen i verden. Kampbelastningen, spesielt under pandemien, er ekstrem.

– Jeg kommer til å spille i Bundesliga i seks år. Jeg har vært mye alene på posisjonen min og det er mye reising med Champions League i tillegg. Så det å komme hjem hvor det er en litt annen hverdag kan forlenge karrieren min, forteller Magnus Abelvik Rød til TV 2.

Bakspilleren har signert med Kolstad fra sommeren 2023. Hans nåværende klubb Flensburg-Handewitt ønsket å forlenge kontrakten, men Abelvik Rød takket nei.

– Det var knekkpunktet her: skriver jeg ny kontrakt med Flensburg, så vet jeg ikke hvor lenge kroppen holder, men i Trondheim kan jeg ha en ny hverdag. Bundesliga er beintøft og med reisinga så går det til et punkt hvor du må velge, forteller 24-åringen som har slitt mye med skader de siste årene.

Sander Sagosen tok, i likhet med Abelvik Rød, totalbelastningen inn i regnestykket da han signerte med trønderklubben. Sagosen kommer hjem igjen til Kolstad sommeren 2023.

– Jeg ser forskjellige ting ved belastning i Tyskland, som Magnus var inne på. Jeg vil klare å holde meg i form for å være den best mulige håndballspilleren hver gang jeg går ut på parketten. På gulvet der skal alle i hallen som kommer for å se oss spille, se en så godt uthvilt Sander som mulig. Det trigger meg, begrunner Sagosen om klubbskiftet.