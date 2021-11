Sykehusansatte slår alarm – helseministeren sier vi har kontroll

Kapasiteten på Ahus er under press, og det får de ansatte til å slå alarm. Men helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er foreløpig rolig.

Siden fredag har tallet på antall innlagte koronapasienter gått opp med 47. Totalt 168 pasienter ligger nå på norske sykehus, noe som er det høyeste antallet siden 30. april.

I tillegg til pasienter med koronasmitte er det flere som legges inn med øvrige luftveissymptomer og andre pasientgrupper som kommer i høyere antall enn vanlig på denne tiden.

– Krevende situasjon

Nettopp dette har fått Ahus i Lørenskog til å innføre ekstra tiltak for å håndtere den store pågangen.

– En viss bekymring må jeg si at jeg har, sier administrerende direktør Øystein Mæland til TV 2.

Han sier at situasjonen faller sammen med et høyere antall sykemeldte blant sykehusets ansatte.

– Folk har syke barn eller holder seg hjemme på grunn av luftveisinfeksjoner. Det er heller ikke til å legge skjul på at mange av våre ansatte også er slitne etter å ha stått i en krevende situasjon over tid, sier Mæland.

Ansatt kastet opp

De ansatte på Ahus går imidlertid litt lenger enn sin administrerende direktør.

– Vi står med ryggen mot veggen nå. Vi har pasienter som blir liggende lenge, i tillegg til at det strømmer inn nye pasienter, sier tillitsvalgt for legene i spesialisering på akuttmottaket Christina Svae til VG.

Avdelingsleder for akuttmedisin på Ahus Eirik Pettersen sier til avisen at ansatte har begynt å gråte på jobb, og at en ansatt kastet opp før vakt på grunn av arbeidsbelastningen.

– Vi følger med

Til tross for at de sykehusansatte roper varsko, er helse- og omsorgsminister foreløpig rolig.

– Det har vi også sett tidligere igjennom pandemien at det er ulikt fordelt med høyeste antall innlagt. Det betyr at man må se på hele helsetjenesten og hvordan kapasiteten brukes. Men vi følger med og foreløpig har kommunene mulighet til lokale tiltak.

BEKYMRET: Administrerende direktør ved Ahus Øystein Mæland ser med bekymring på hvordan situasjonen ved sykehuset utvikler seg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vil det være aktuelt med nasjonale tiltak når det gjelder sykehus og helsetjenesten generelt?

– Foreløpig har vi de nasjonale tiltakene vi har. Vi har tatt hverdagen tilbake men vi har en forhøyet beredskap og det er lokale tiltak som håndterer dette, sier statsråden.

– Har den kontrollen vi bør ha

Kjerkol mener det er viktig å minne om at vi fortsatt har forhøyet beredskap, selv om det ikke er så mange nasjonale tiltak.

– Vi følger med og ser på den totale belastningen. Foreløpig har vi den kontrollen vi bør ha.

Kjerkol understreker at de ser på både antall innlagte og alderssammensetningen av pasientene.

– Vi ser på kommunens evne til å gi forsvarlig helse og omsorgstjenester. Det er en mer helhetlig vurdering til forskjell fra tidligere i pandemien hvor man enhetlig så på smittetall og antall innlagte.

– Håper unngå det

Mæland sier at de har vært gjennom flere bølger gjennom pandemien som viser at de kan ta i mot vesentlig flere pasienter enn det de har nå.

– Men da får det konsekvenser for øvrig drift. Det er noe vi så lenge som mulig ønsker å unngå, for da betyr det at andre pasienter settes på vent, sier Mæland til TV 2.

Den administrerende direktøren sier at de allerede har alt for mange pasienter på venteliste.

– Vi har kapasitet, men da må vi gjøre omrokkeringer i måten vi organiserer virkeromheten på. Vi er ikke der akkurat nå, og håper vi unngår å komme dit.