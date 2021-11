Sogndal-spiller Emil Pálsson (28) fikk hjertestans på banen – kamp utsatt

Klubben skriver i en pressemelding mandag kveld at Emil Pálsson fikk hjertestans i det tolvte spilleminuttet.

Han var vellykket gjenopplivet, og ble deretter flydd til Haukeland sykehus for videre utredning og behandling, melder Sogndal.

Emil Pálsson fra en kamp mot Start på Sør Arena tidligere i år. Islendingen er på utlån fra Sarpsborg 08. Foto: Tor Erik Schrøder

Øyvind Heimset Larsen, leder og talsmann i supportergruppen Saftkokaradn, var på tribunen under kampen. Han er lettet over den siste oppdateringen fra klubben.

– Det er vi veldig glade for å høre. Vi hadde jo forventninger og håp om det i og med at de brukte såpass med tid, men det var fryktelig å oppleve dette igjen på (Fosshaugane) Campus, sier Larsen til TV 2.

Han var også blant tilskuerne da Carl-Erik Torp falt om og fikk hjertestans på Fosshaugane i 2011.

– Det er herlig at det kan se ut til å gå bra begge gangene, sier Larsen.

– Det var profesjonelt håndtert av flinke folk på indre bane, fortsetter han.

Brukte erfaringen fra Torp-kollapsen

Arrangementansvarlig i Sogndal, Geir Inge Heggestad, sier at klubben har gått gjennom saken med Torp og holdt prosedyren for slike hendelser ved like.

– Heldigvis har vi ikke måttet brukt den på ti år, men den ble brukt i dag. Det var en rask responstid fra de som har dette som jobb, og fra mitt ståsted var dette veldig profesjonelt utført sier han til Sogn Avis.

Han forteller at de har fått en god statusoppdatering fra klubblegen.

– Det vil trolig komme en oppdatering på et tidspunkt i morgen. Utover det får vi ikke ny info i kveld, sier Heggestad til Sogn Avis.

Journalist i Sogn Avis, Endre Romøren, observerte den dramatiske hendelsen på kloss hold.

– Helsepersonellet er tydelig veldig godt drillet. Det gikk få sekunder før de var på banen. De dekket ham til, på samme måten som ble gjort med Christian Eriksen, noe som kan se ut som samme situasjon. Så det var veldig proft håndtert her også, sier Romøren til TV 2.

FALT OM: Tidligere Brann-spiller og nåværende NRK-ekspert Carl-Erik Torp fikk hjertestans på Fosshaugane i 2011. Foto: Yttri, Tor

Kampen ble utsatt

Det ble svært dramatisk under obosligakampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink på Fosshaugene. Emil Pálsson lå plutselig på gresset. Dommeren kalte legeteamet inn på banen.

Kampen ble stanset. Med- og motspillerne trakk etter hvert inn i garderobene, og speakeren på stadion ba publikum om å trekke inn i kioskene.

Pálsson fikk behandling på banen i elleve minutter før han ble båret bort med helsepersonell rundt seg.

Klokken 18.25 fikk Sogn Avis beskjed om at det var tilkalt luftambulanse.

– Status er at han var bevisst på vei inn i ambulansetransporten. Han blir antageligvis fraktet til Haukeland sykehus, sa kampdelegat Hans Lokøy til VG.

Kampen ble utsatt. Sogndal skrev tidligere mandag i en pressemelding at oppstart av kampen blir tatt i dialog med NFF. Kontaktperson i Sogndal, Geir Inge Heggestad, sa at de ventet på en oppdatering fra kamplegen.

På det tidspunktet kunne han ikke si noe mer om Pálssons tilstand.

– Det er ikke slikt vi ønsker å se på en fotballstadion. Det blir spesielt og nært. Nå må vi ta ett steg av gangen, sa Heggestad til TV 2.

Massiv støtte

I sosiale medier får Sogndal-spilleren massiv støtte fra hele Fotball-Norge. Blant dem Lars Bohinen, som er trener for Sarpsborg 08, klubben Pálsson er på utlån fra.

Kom igjen, Emil Palsson. Dette klarer du!! 🙏 — Lars Bohinen (@Lars_Bohinen) November 1, 2021

Fotball blir fryktelig fattig og uviktig når ting skjer som i Sogndal. Varme tanker til Emil Palsson — Lars Tjærnås (@Tjaernas) November 1, 2021

Emil Pálsson🙏🏼💙 — Sarpsborg 08 (@Sarpsborg08) November 1, 2021

Emil Pálsson ❤️🙏 — Sportsklubben Brann (@skbrann) November 1, 2021

Carl-Erik Torp, som falt om og fikk hjertestans under en kamp på Fosshaugene i 2011, sender også en støttemelding til Pálsson.

Tankene går i kveld til Emil Pálsson ❤ Fotballfamilien er med deg! — Carl-Erik Torp (@CalleTorp) November 1, 2021

Det var spilt tolv minutter av obosliga-kampen mellom Sogndal og Stjørdals-Blink da hendelsen skjedde.

28 år gamle Pálsson er defensiv midtbanespiller. Han ble hentet til Sandefjord fra islandsk fotball i 2018. Der spilte han i tre år, før han gikk gratis til Sarpsborg 08. I august i år ble han hentet på lån til Sogndal.

Han har spilt én A-landskamp for Island.