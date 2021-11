Kun syltynn teori kan hindre opprykk for Rekdal og HamKam etter ny seier

Se kampsammendrag øverst

Utgangspunktet før kampen var følgende for at HamKam skulle rykke opp: de måtte selv vinne, Jerv måtte tape, og et av de to andre lagene i topp fire (Fredrikstad og Aalesund) måtte avgi poeng.

Hamar-laget gjorde sin del av jobben ved å slå Raufoss 2-1 i Innlandsderbyet, og uavgjort i Jerv-Grorud og Fredrikstad-tap mot Sandnes Ulf gjør at det nå bare er teori som hindrer HamKam i å kunne feire opprykket.

HamKam troner suverent på toppen av tabellen, ni poeng foran Aalesund og Jerv, med tre kamper igjen å spille. Og HamKam har i tillegg en betydelig bedre målforskjell enn rivalene.

Planlegger for eliteseriespill

I praksis må HamKam tape sin tre siste kamper og Jerv vinne sine med over 30 plussmål for å hindre at hamarsingene er tilbake i toppdivisjonen for første gang siden 2008.

– Kan vi gratulere med opprykk nå?

– Ikke i teori, men i praksis kan du vel det. Det viktigste vi kan gjøre nå er å spille maks de siste tre kampene av respekt for de andre lagene. Prøve å vinne alle tre, sier trener Kjetil Rekdal, som hyller spillernes kollektiv.

– Du ser det i dag på måten de snur kampen på.

Rekdal røper at HamKam har begynt å planlegge for Eliteseriespill allerede, men at de nå virkelig kan sette alle kluter til.

– Vi måtte for en stund siden planlegge for to scenario. Vi kan ikke begynne på julaften og hente inn de vi trenger. Så skal vi gi tillit til de som er her, det er viktig, det også.

Dobbel Melgalvis-sjanse

Raufoss har slått HamKam to ganger tidligere denne sesongen, og det var innledningsvis en jevn kamp i det som var en sjansefattig første halvtime.

Like etter halvtimen kunne, og kanskje burde, imidlertid hjemmelaget ha tatt ledelsen både en og to ganger.

Først presset Melgalvis frem en god redning og corner med et velplassert skudd fra 25 meter, før samme mann stanget det påfølgende hjørnesparket i tverrliggeren like etter.

Et par minutter senere var det det Rekdal junior, Niklas, sin tur til å forsøke lykken, men fra skrått hold plasserte vingbacken ballen utenfor fra syv-åtte meter.

Kanonkule fra Bjørlo

Etter en noe traurig førsteomgang, ble underholdningsverdien betydelig større i den andre.

Enoch Banza kunne gitt gjestene ledelsen like etter hvilen etter godt forarbeid av Markus Johnsgård, men 21-åringen fikk aldri kontroll på ballen alene med keeper. Like etter var Emil Sildnes nære på for vertene, men skuddet snek seg akkurat forbi lengste stolpe.

Etter 53 minutter tok gjestene føringen på Briskeby.

Nicolai Fremstad stanget Markus Aaneslands corner kontant i nettet, og plutselig måtte hjemmelaget jage kampen på eget gress.

Seks minutter tok det før utligningen kom. Melgalvis stanget inn 1-1, og bare fire minutter senere eksploderte hjemmefansen.

Et innlegg fra Rekdal ble headet ut av gjestene, men på hel volley fra kanten av 16-meteren sendte Morten Bjørlo hjemmelaget foran.

Steinar Strømnes gjorde jobben vanskeligere for hjemmelaget da han pådro seg sitt andre gule kort et drøyt kvartet før slutt, men hjemmelaget holdt unna og tok tre poeng som langt på vei sikrer opprykk.