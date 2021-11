21 etasjers høyblokk kollapset i Nigeria

En 21 etasjer høy bygning raste mandag sammen på en byggeplass i Nigerias største by Lagos. Det fryktes at flere er døde i de sammenraste ruinene.

Bilder fra stedet viser en fullstendig sammenrast bygning ved siden av to andre høye bygg på byggeplassen.

Blokken var under konstruksjon og skulle bli til luksusleiligheter. To arbeidere på stedet, sier til Reuters at det anslagsvis var 100 personer på jobb da bygningen falt sammen.

Mennesker strømmet til stedet og begynte å grave i betongen med bare hendene.

– Per nå kan vi ikke si hvor mange som er døde. Redningsarbeidet pågår, sier en talsperson for nødetatene på stedet.

Flere byggeplassarbeidere dekket av støv forteller at flere titalls av deres kolleger befant seg i bygget da det plutselig kollapset. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.

Byggeplassen ligger i bydelen Ikoyi, en av millionbyens fremtredende næringslivsområder.

Det kommer sprikende meldinger om blokken var 21 eller 25 etasjer høy.

