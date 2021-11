Ble skutt av Baldwin – dette var hennes siste ord

For cirka to uker siden avfyrte Hollywood-skuespilleren Alec Baldwin et rekvisittvåpen under innspillingen av filmen «Rust» i Santa Fe i New Mexico.

Filmfotografen Halyna Hutchins og regissøren Joel Souza ble truffet av skuddene og fraktet til sykehus.

Hutchins ble noen timer etter det fatale skuddet erklært død.

– Et sjokk

Baldwin har vært ordknapp etter den tragiske hendelsen, men uttalte seg for første gang til fotografer under en tur med sin kone Hilaria i Vermont denne helgen.

– Det er en pågående etterforskning der en kvinne døde. Det er naturligvis et sjokk for meg. Hun var som familie. På den første innspillingsdagen spiste jeg middag med henne og regissøren, sa han.

DØDSULYKKE: Den tragiske dødsulykken skjedde under innspilingen av filmen Rust. Foto: Jae C. Hong

Han sa det skjer ulykker under filminnspillinger fra tid til annen, men ingenting som kan måle seg med denne.

– Dette var et en-til-en-trillion-tilfelle, sa Baldwin videre.

Fikk beskjed om at våpenet var trygt

Drøye to uker etter ulykken kommer det nå frem hva Halyna Hutchins siste ord var, før hun segnet om.

Opplysningene kommer frem i en rekke intervjuer storavisen Los Angeles Times har gjort med 14 personer som var til stede under innspillingen.

– Jeg antar at jeg skal ta denne ut, trekke den og så «bang», skal Baldwin ha sagt i sekundene før skuddet falt.

Ifølge Los Angeles Times fikk skuespilleren beskjed om at kulene i pistolen var såkalte «dummy-kuler», eller patroner uten krutt og at våpenet var trygt for bruk under øvelse.

«Hva faen skjedde nå?»

Da skuddet gikk av ropte regissør Joel Souza: «Hva faen var det? Det svir!»

Baldwin la umiddelbart ned våpenet, og ropte: «Hva faen skjedde nå?»

Sekundene før hadde filmfotografen ramlet bakover, og lå i armene til en elektriker på settet. Ut av brystet hennes pumpet blodet.

KNUST: Alec Baldwin fotografert utenfor politistasjonen like etter skuddet ble avfyrt. Foto: Jim Weber

Ifølge Los Angeles Times var Hutchins ved bevissthet rett etter skuddet falt. En rekke personer stormet så mot den skadde filmfotografen.

Utelukker ikke siktelser

En bomoperatør så inn i øynene til Hutchins og skal ha sagt: «Å, det der var ikke bra».

– Nei, det var ikke bra. Det var ikke bra i det hele tatt, svarte Hutchins før hun segnet om.

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies har tidligere uttalt at Baldwin kan bli siktet etter dødsulykken.

– Vi utelukker ingenting. Alt ligger på bordet nå, inkludert eventuelle siktelser, sa statsadvokat Mary Carmack-Altwies, som presiserer at man ennå er tidlig i etterforskningen.