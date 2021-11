Brøt eget løfte om Andøya flystasjon - slik blir han møtt på hjemmebane

Mange velgere ble skuffet da Senterpartiet brøt sitt eget valgløfte og ofret Andøya flystasjon i regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet. Dermed fikk forsvarsministeren ansvaret om å legge ned flystasjonen, han selv lovte å bevare.

I dag møtte han sine egne i hjemkommunen.

– Jeg skal innrømme at det er med ganske stort vemod, for jeg jeg har i mange år kjempet for å beholde Andøya flystasjon, sier Odd Roger Enoksen til TV 2.

NEDLEGGES: I 2023 flytter alt fra Andøya flystasjon til Evenes. Foto: Simen Askjer / TV 2

I dag er 300 ansatte og vernepliktige stasjonert på Andøya flystasjon, men to fly er allerede satt på bakken for godt. I 2023 blir alt overført til Evenes.

– Når Sp kom med et så klart løfte, så er det nettopp du som skal avvikle aktiviteten. Kan man da ha tillit til Sp i regjering?

– Det mener jeg absolutt. Det er brukt enormt mye krefter fra partiet på denne saken i det siste, og så nådde ikke Senterpartiet frem i forhandlingene. Det synes jeg er synd, men dessverre ble resultatet sånn.

– Godt utgangspunkt

Ordfører i Andøy Knut Andreas Nordmo (Sp), var en av dem som reagerte sterkt da det ble klart at Senterpartiet tapte kampen om flystasjonen i regjeringsforhandlingene.

– Rubbel og bit både i Senterpartiet og Arbeiderpartiet var på besøk med løfter i valgkampen, så jeg er veldig, veldig skuffet. Mest på mitt eget parti, men også på Arbeiderpartiet, sa Nordmo til TV 2 13. oktober.

Men tross alt, ble den ferske forsvarsministeren tatt godt imot på hjemmebane, da han ankom Andøya mandag.

– Jeg må som ordfører forholde meg til at det er et flertall som har bestemt noe annet. Så er min oppgave å sørge for å ivareta Andøya-samfunnets interesser i veien videre, og vi har et godt utgangspunkt med den nye forsvarsministeren, sier Nordmo.

FORVENTNINGER: Sp-ordfører i Andøy Knut Andreas Nordmo etterlyser avklaringer fra regjeringen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han legger likevel ikke skjul på at nedleggelsen vil kunne få konsekvenser for tilliten til Senterpartiet, og stiller klare forventninger til den nye regjeringen.

– Vi trenger først og fremst avklaringer på hva som skal være igjen her av forsvarsaktivitet. Og så må vi få avklart hva vi kan bruke til sivil næringsutvikling, ringvirkninger og arbeidsplasser. Det er det vi må få avklaring på raskt.

Fikk ros

Hovedtillitsvalgt ved Andøya flystasjon Stein Håkon Eilertsen, roste ministeren for at han valgte å legge sitt første besøk til Andøya flystasjon.

– Han er den best kvalifiserte mannen som kunne tre inn i denne rollen. Jeg har full tillit til ham, han kommer til å gjøre en god jobb, sier Eilertsen og fortsetter,

– Det er ikke enkelt for han, og det har jeg respekt for. All kreditt til han for at han har tatt den rollen, det setter jeg stor pris på.

Enoksen roser tilbake.

– Jeg har møtt en veldig konstruktiv gjeng, som har gjort en fantastisk jobb og stått i en vanskelig situasjon over lang tid.

Han sier det blir krevende med overgangen som skal skje mot 2023, men opplever at folk ser fremover og at de er innstilt på å gjøre sitt beste for at det skal fungere.

– De har stilt både gode og kritiske spørsmål og vi har notert flittig. Vi tar det med oss og skal prøve å gi gode svar på det som er spurt om i dag.

SER FREMOVER: Enoksen forteller at samarbeidet med Andøya kommune er godt i gang. Foto: Simen Askjer / TV 2

Enoksen forteller at han skal gjøre sitt beste for å legge til rette for mest mulig aktiviteter, slik at infrastrukturen kan brukes på en god måte i fremtiden.

– Samarbeidet med Andøya kommune er godt i gang, med både forsvarsbygg og departementet. Forsvaret er godt i gang med å se på hvordan vi kan få til en best mulig overgang fra Andøya til Evenes, sier han.