Bikinikravet i strandhåndball er fjernet

Det skapte store overskrifter da Norge fikk bot for å spille bronsefinalen i EM i sommer i tights som en protest mot regelen.

Styret i IHF innstilte i oktober på å fjerne regelen, og nå er det vedtatt av IHF-kongressen.

Det skjer etter press fra blant annet Norges Håndballforbund og europeiske politikere.

Det er fortsatt forskjellig krav til antrekk til kjønnene. Mens kvinnene må bruke underdeler som sitter tett, er kravet til menn at underdelene ikke må være for løse.

NYE DRAKTER: Dette er det nye draktkravet fra IHF til de kvinnelige spillerne. Foto: IHF.

Kritisk

Håndballpresident Kåre Geir Lio konstaterte i oktober at endringen var et steg i riktig retning, men stilte seg kritisk til at det fortsatt gjøres forskjell på kvinner og menn.

– Den er ikke i vanlig håndball, så en kan spørre seg hvorfor det er annerledes i beachhåndball, sa Lio til TV 2.

HÅNDBALLPRESIDENT: Kåre Geir Lio. Foto: Vidar Ruud

– Men dette er en mye bedre løsning enn den som var tidligere. Det er vi veldig glade for. Vi er glade for at det er tatt steg, så skal vi vurdere hva vi eventuelt skal gjøre med «rest-forskjellene», fortsatte han.

Bot skapte opprør

Boten Norge fikk ble en snakkis verden rundt og den internasjonale popstjernen Pink tilbød seg å betale boten, som var på 15.000 kroner.

RASTE: Popstjernen Pink var blant flere som engasjerte seg i saken. Foto: Vianney Le Caer

– Her sover de i timen. Det er skammelig og urimelig overfor jentene. Hver sommer jeg har vært president siden 2015, har jeg svart på spørsmål om dette og ikke snakket om medaljer de har hentet og gode forestillinger de har gjort, sa håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB om saken den gang.

Daværende kulturminister Abid Raja var blant dem som reagerte skarpt på den beslutningen.

«Dette er fullstendig latterlig! Fy søren så mye holdningsendringer som må til i gammelgrodd internasjonalt gubbevelde i idretten! Herregud!", skrev han på Twitter.



