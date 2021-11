Tre av fire dommere mener bevisene er for svake – anbefaler benådning av dødsdømt fange

Julius Jones (41) skal etter planen henrettes 18. november for et drap han hevder han ikke begikk. Nå kan han få en ny sjanse.

Julius Jones ble dømt for drap på en hvit forretningsmann i 1999. Saken fikk stor nasjonal oppmerksomhet i USA, og Jones fikk en dødsdom.

Han har sittet på «death row» i 22 år, mens han hele tiden har hevdet sin uskyld. Han skal etter planen henrettes med giftsprøyte 18. november.

Mandag gikk benådningsrådet i Oklahoma inn for å anbefale at Jones overføres til livstidsstraff med mulighet for permisjon med tre mot én stemme, ifølge AP.

Flere medlemmer av rådet utrykker tvil om bevisene som Jones ble dømt for er gode nok, skriver Washington Post.

Drapsofferet i 1999 var Paul Howell. Hans kone og to døtre ble vitner at han ble skutt i sin egen oppkjørsel. De beskrev at gjerningsmannen var en svart mann med jeans og en rød bandera rundt ansiktet.

Jones ble arrestert tre dager senere. Han var da 19 år gammel. Howells familie har hele tiden vært sikre på at riktig mann var dømt for drapet.

Jones har fått støtte av en rekke høyprofilerte kjente mennesker, som Kim Kardashian West, og over 6.4 millioner mennesker har signert et opprop om hans benådning, ifølge CNN.

Det er til syvende og sist guvernøren i Oklahoma som skal avgjøre om Jones blir overført til livstidssoning, eller om han blir henrettet som planlagt.