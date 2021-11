Biden ba om unnskyldning for at Trump trakk seg fra Parisavtalen

Klimatoppmøtet COP26 i Glasgow må være begynnelsen på et tiår med store klimaambisjoner, sier USAs president Joe Biden.

– Forskningen er klar. Vi har kun et lite vindu til å øke våre ambisjoner. Dette er et avgjørende tiår, hvor vi har mulighet til å vise hva vi er laget av og holde målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sa Biden fra talerstolen mandag.

– Glasgow skal være begynnelsen på et tiår med ambisjoner og innovasjoner for å sikre fremtiden vår, sa han.

Biden har sørget for at USA igjen blir en del av Parisavtalen, og han har også omgjort en rekke av Trumps miljøvedtak.

– Jeg ber om unnskyldning, sa han fra talerstolen mandag på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, om forgjengerens manglende vilje til internasjonalt klimasamarbeid.

Biden mener også at kampen mot klimakrisen er en unik mulighet for alle land til å investere i den grønne omstillingen, og at dette vil komme økonomien til gode.

På møtet i Glasgow skal forhandlere fra nesten alle verdens land diskutere gjennomføringen av Parisavtalen. I tillegg er miljøaktivister, organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede.

Biden uttalte at USA kan klare å nå klimamålene fra 2005 om å redusere utslipp med 50 -52 prosent.

– Vi skal vise verden at USA ikke bare er tilbake på bordet, men at vi skal lede an som gode eksempler, sa Biden.

Den britiske statsministeren er vertskap for FN-møtet der over 130 stats- og regjeringssjefer deltar mandag og tirsdag. Boris Johnson tornet under åpningstalen og advarte om menneskehetens dommedag.

– Klokken er ett minutt på midnatt, og vi er nødt til å handle nå, advarer Storbritannias statsminister.

Glasgow-møtet holdes i kjølvannet av en sommer preget av ekstremvær og en høst preget av energikrise mange steder i verden.

Både EU og Kina har vært rammet av energikrise, og prisen på gass, olje og også kull har gått i været. Analytikere mener dette kan gjøre det vanskeligere for landene i Glasgow å love kutt i bruken av fossil energi.

Jonas Gahr Støre mener nedbygging av fossil energi og utfasing av atomkraft er blant årsakene til de høye strømprisene i Europa.

– Atomkraft er faset ut, og det fornybare er ikke stabilt nok og oppe og går til å erstatte det, sa statsministeren i et kort møte med pressen i Glasgow mandag.

– Dette er et utfordrende bilde, la han til.