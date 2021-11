Norges nye komet åpner opp om gamle uvaner: – Jeg har blitt en helt annen person

Hammerfestingen tar imot TV 2 i sin lekre leilighet med utsikt over Rotterdam.

I vinduskarmen ligger et innrammet bilde han fikk av Feyenoord-fansen, som han over natten har blitt en favoritt hos takket være forbløffende suksess siden overgangen fra Molde.

Ved siden av TV-en henger beviset på hans første landskamp, mot Nederland i september. Siden har det blitt fire kamper til; Pedersen er nå selvskreven i startoppstillingen til Ståle Solbakken.

Leiligheten er ryddig, innredningen enkel. Kjøleskapet bugner av grønnsaker. Kontrasten til ungdomslivet han åpner opp om nå, kunne knapt vært større.

16 år gammel flyttet han alene fra Hammerfest til Tromsø for å begynne på toppidrettsgymnaset NTG og fotballklubben Tromsø IL.

Han flyttet inn på hybel på Alfheim med kompisene Gharib Gerkondani og Michael Santana.

– Til frokost var det Nesquik, Safarikjeks og brownies. Det var som å gå på college, egentlig. Enkelte treninger på A-laget hadde jeg bare sovet syv timer, jeg sto opp et kvarter før det var oppmøte i garderoben og slurpet i meg kakao, forteller Marcus Holmgren Pedersen til TV 2.

– Det var ofte besøk hjemme hos oss etter skolen. Det var hele tiden fullt hus, masse folk, sier høyrebacken.

«Dette går liksom ikke»

Det ble etter hvert et problem både på skolen og for trenerne i Tromsø.

– Jeg ble kalt inn på møte med lærerne der jeg ble bedt om å skjerpe meg. Jeg var så ung, så jeg visste ikke hva som virkelig skulle til, sier Pedersen og fortsetter:

– Klubben tok tak i det, spesielt etter at jeg kom opp på A-laget. De sa: «Dette går liksom ikke. Nå må du tenke på potensialet ditt.» Jeg merket selv at kurven gikk nedover. Det gjorde de også. De tok tak i hjemmet vårt.

TIL-TALENT: Marcus Holmgren Pedersen i aksjon for Tromsø mot Viking i 2019. Foto: Carina Johansen

Sigurd Rushfeldt og Morten Gamst Pedersen bidro også til å gi unggutten en oppvekker.

– De fortalte meg at jeg hadde et veldig stort potensial. «Du vil ikke kaste det bort.» Jeg måtte omstille meg litt. Etter det har jeg lært av det og blitt en helt annen person enn jeg var da, sier Feyenoords lynback.

– Helt zombie i hodet

Det blir raskt tydelig når man setter sine føtter innenfor leiligheten hans i Rotterdam, der han har bodd siden han ble solgt fra Molde i juni.

Det står riktignok en gaming-pc midt i stuen, men Pedersens spillevaner har også endret seg radikalt:

– Før spilte jeg hele tiden. Jeg kunne spille åtte timer om dagen. Da jeg kom på trening dagen etter, var jeg helt knust, helt zombie i hodet. Nå har jeg trappet ned veldig mye. Faren min har også slått hardt ned på det.

NY HJEMMEBANE: Marcus Holmgren Pedersen på Feyenoords arena De Kuip. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Bortsett fra en Stratos-sjokoladeplate i kjøleskapet – «det er etter at faren min var her» – er det få tegn til livsstilen fra Tromsø-tiden.

– Jeg har steppet opp ganske mye på matfronten. Jeg har fikset en privat kokk som kommer fire ganger i uken. De andre dagene reiser vi på kamp. Hun lager middag, vasker opp og alt. Det er noe jeg absolutt føler har gjort stor nytte for min del, sier Pedersen.

Han viser også frem massasjebenken.

– Jeg har privat fysioterapeut også for å optimalisere restitusjonen min. Han gjør en fantastisk jobb. Han pleier å komme to ganger i uken, men hvis jeg er veldig sliten, kommer han oftere. Det er ikke alltid klubbens fysio har tid. Når jeg har en privat fysio, blir det enda mer spesifikt, han kjenner kroppen min veldig bra, sier 21-åringen.

På stuebordet ligger et par raske, oransje briller. Pedersen plukker dem opp, tar de på og forklarer:

– Søvn er veldig viktig. Jeg bruker «blue blockers» som lurer hjernen min til å tro at jeg er i et mørkt rom selv om jeg ser på TV og mobilen min. De stenger ute det blå lyset som gjør hjernen våken.

– Det handler hele tiden om å optimalisere hverdagen sin. Det er sånne små detaljer. Folk kan tenke at det bare er briller, men det har en effekt, og jeg merker det, så jeg fortsetter med det, sier han.

FAST PÅ LAGET: Marcus Holmgren Pedersen har blitt en viktig spiller for landslaget sammen med Erling Braut Haaland ( i midten) og Martin Ødegaard (t.v.). Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Liker ikke å se på fotball

I bunnen ligger en frykt for ikke å ha sørget for at alle forhold ligger til rette for best mulig utbytte av trening, og best mulige prestasjoner på banen.

Men Pedersen bærer også på en hemmelighet som færre forbinder med internasjonale fotballspillere:

– En funfact om meg er at jeg liker egentlig ikke å se på fotball.

Han kan se de største kampene i Champions League og favorittlaget Liverpool, men lite annet.

– Vanlige kamper klarer jeg ikke sette meg inn i. Det blir for mye fotball. Det klarer jeg ikke. Da spiller jeg heller eller ser på en serie for å koble av, sier Pedersen og ler:

– Jeg er nesten ikke interessert i fotball, men jeg elsker å gjøre det, det er det beste jeg vet. Jeg synes det er dritkult å spille selv. Men helt vanlige kamper ser jeg ikke på. Det er litt deilig at det ikke bare er fotball i hodet hele tiden.