21-åring dømt til 13 års fengsel for drapet på Cansel Godek (22)

Det skriver Fædrelandsvennen.

Retten mente dommen burde vært på 14 år, men tilståelsen gjorde at ett år ble trukket fra, ifølge avisa.

Ifølge tiltalen stakk den 21 år gamle mannen Godek minst 14 ganger med kniv. Hun ble påført skader i halsen, brystet og i skulderen. Hun døde av pustesvikt og forblødning.

– Han kjenner på en enorm skyldfølelse, og han ønsker seg en streng straff. Min klient sier at han vil sone mest mulig straff. Min jobb blir å sørge for at han får en rettferdig dom og at ikke soner mer enn det loven tilsier, sa mannens forsvarer Jostein Løken til TV 2 i forkant av rettsaken.

Den nå dømte mannen hadde hatt et mangeårig forhold til avdøde, og de hadde også et barn sammen.

Drapet skjedde etter at den tiltalte hadde reist fra Drammen til Evje for å møte ekskjæresten hos barnevernet for et møte om omsorgen for parets felles datter.