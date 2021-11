Gråtkvalt Ap-politiker i retten: – Hadde mer enn nok med å stå på beina

OSLO TINGRETT (TV 2): En tydelig preget Hege Haukeland Liadal (Ap) fortalte for første gang om de mange feilaktige reiseregningene hun er tiltalt for å ha levert til Stortinget.

– Det var sjokk og vantro. Jeg hadde mer enn nok med å stå på beina. Gulvet gynget under meg, forteller 48-åringen.

Liadal snakker om «dagen da bomben smalt», som hun selv kaller den, da Aftenposten avslørte at hun som stortingspolitiker hadde levert mange feilaktige reiseregninger.

Ap-politikeren sitter tirsdag i vitneboksen tiltalt for grovt bedrageri. Påtalemyndigheten mener hun bevisst har levert 56 feilaktige reiseregninger som har ført til at hun har mottatt 118.000 kroner hun ikke skulle hatt.

FORSVARER: Hege Haukeland Liadal forteller at den andre av hennes forsvarere, advokat Erik Lea, var en av dem som reddet henne i en tung stund. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Liadal innrømmer at hun har gjort feil og dummet seg ut, men erkjenner likevel ikke straffskyld.

– Det jeg er mest lei meg for, er at jeg har vært unøyaktig. Jeg håper å bli trodd på at jeg ikke har gjort det for min egen berikelse, sier Liadal.

– Ført Stortinget bak lyset

Men i løpet av den seks uker lange rettssaken vil påtalemyndigheten føre flere bevis for at handlingene, etter deres syn, er gjort forsettlige.

– Tiltalen er ikke reist fordi Liadal ikke har kontroll eller er dårlig til å føre reiseregninger. Etter vårt syn har hun bevisst ført Stortinget bak lyset for å berike seg selv, sier politiadvokat Kristin Rusdal i retten.

AKTOR: Politiadvokat Kristin Rusdal gikk i sitt innledningsforedrag gjennom en del e-poster mellom Liadal og ansatte på Stortinget. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Politiets etterforskning begynte da de mottok en anmeldelse fra Stortingets administrasjon. Få dager i forveien hadde Aftenposten publisert sin avsløring at Liadals reiseregninger.

Totalt sitter påtalemyndigheten igjen med 56 reiseregninger som de mener er straffbare. Aktoratet mener etterforskningen har avdekket:

At rundt halvparten av disse 56 reisene var oppdiktet og aldri fant sted.

At dagsturer ble registrert som reiser med overnatting.

At mange av reisene ikke var knyttet til jobben som stortingsrepresentant, men foretatt enten i privat ærend eller i forbindelse med andre verv.

At Liadal har bedt om kjøregodtgjørelse på turer der hun ikke har kjørt egen bil.

At strekningen mellom Haugesund og Oslo gjennomgående er oppgitt å være mye lengre enn den i virkeligheten er, slik at hun har mottatt mer penger i kjøregodtgjørelse.

At hun har krevd penger for reise og kost selv om hun fikk transport og måltider gratis.

Peker på mye reising

Under Liadals frie forklaring tirsdag forteller hun om et hektisk politikerliv. Reisevirksomheten har vært enorm, forklarer hun, særlig etter at hun kom inn på Stortinget i 2013.

– Åtte år med reising. Jeg tror jeg er en av dem som har reist mest, hvis du tar med de internasjonale vervene, sier hun.

Den konstante reisingen er også hovedårsaken til at det har oppstått så mange feil i reiseregningene hennes, hevder hun.

FØR DET SMALT: Hege Haukeland Liadal, her under Arbeiderpartiets valgkampturné på Vestlandet i 2017, har hatt det tøft etter at Stortinget politianmeldte henne for juks med reiseregninger. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

For å holde tritt med alle regningene begynte hun tidlig med å føre reiseregninger i forkant av planlagte turer.

– Da jeg trykket på send, fanget jeg ikke alltid opp om det hadde vært endringer, sier hun.

– Er det vanlig praksis å legge inn reisene på forhånd? spurte dommer Steinar Backe.

– Jeg skulle jo ønske at jeg ikke startet en reise på forhånd, men med det tempoet som er og den aktiviteten som har vært, la jeg inn i forkant, svarte Liadal.

«Da slutter jeg med det»

I retten viser politiadvokat Rusdal frem e-poster mellom Liadal og rådgivere på Stortinget etter at Aftenposten i mars 2019 ba om innsyn i Ap-politikerens reiseregninger.

I e-postene fikk Liadal spørsmål fra en rådgiver som hadde oppdaget flere ting som fremstod merkelig. Også den gangen svarte Liadal at det var fordi reisene var ført inn på forhånd.

«Det slutter jeg med. Ser at det fort kan bli feil om det endres underveis», skrev Liadal.

Overfor rådgiveren ga Liadal uttrykk for at hun ønsket å trekke eller korrigere flere reiseregninger før det ble sendt til Aftenposten. Rådgiveren svarte imidlertid at det ikke var mulig, og at avisen ville få innsyn i regningene.

«Samme gamle spørsmålet»

Allerede samme høst som Liadal ble valgt inn på Stortinget i 2013, tok en rådgiver kontakt angående en reiseregning. Liadal hadde bedt om diettpenger hun ikke skulle ha.

Ap-politikeren takket for at rådgiveren fulgte med og ga samtidig uttrykk for at det kunne være vanskelig å føre reiseregninger.

I tiden som fulgte, fortsatte e-postene å komme fra administrasjonen, som blant annet manglet mye dokumentasjon på hotellovernattinger.

I mars 2015 skrev en rådgiver på Stortinget at hun må ha svar på «det samme gamle spørsmålet»: Kvitteringen fra hotellet mangler - hvor bodde du?

På dette tidspunktet hadde Liadal flere ganger blitt bedt om å få orden på hvordan hun førte regninger.

Ber om erstatning

Tiltalen som er tatt ut, gjelder likevel kun reiseregninger som er levert mellom 2016 og 2018 – ikke de 364 reiseregningene hun leverte i årene frem til det.

Påtalemyndigheten har ikke tatt med reiseregninger på mindre enn 500 kroner. Heller ikke reiser der det har tatt lang tid fra reiseregningen ble levert, til utbetalingen skjedde, er tatt med.

Stortinget har i forbindelse med rettssaken krevd erstatning for sitt tap.

E-postene viser også at Liadal har blitt gjort oppmerksom på at hun har operert med en pendlerdistanse mellom Haugesund og Oslo som er altfor lang når hun har bedt om kilometergodtgjørelse.

I svaret legger hun seg flat, beklager seg og skriver blant annet at kjøredistansen tidligere var lengre enn den er i dag. «Jeg har vært i den tro at jeg rundet nedover», skriver hun.

– Redd for å bli skjelt ut

Liadal brukte deler av sin forklaring tirsdag til å fortelle om tiden som har gått fra avsløringen i april 2019, til tiltalen ble tatt ut i mars i fjor, og frem til i dag.

Selv beskriver hun det som «uendelig med tid».

De første dagene var pågangen fra presse og andre så stor at telefonen hennes gikk i svart, forteller Liadal, som flere ganger må stoppe opp og kjempe mot tårene.

– Jeg snakket med bedriftslegen på Stortinget som spurte om jeg var syk. Da sa jeg «nei, men jeg er forferdelig lei meg», sier 48-åringen.

Til å begynne med var hun redd for å sette seg på flyet til Oslo fra Haugesund for å reise på jobb.

– Jeg var redd for å bli skjelt ut, men ingen hevet et øyenbryn. Jeg kom meg av gårde og snakket med masse folk. Det gikk fint. Jeg kom på jobb og ble tatt veldig godt imot, sier hun.

SKAL BRUKE TID: Rettssaken mot Hege Haukeland Liadal skal pågå i over seks uker. Foto: Frode Sunde / TV 2

I stortingssalen hadde Liadal plassen sin like ved presselosjen. Hun forteller at det var så vidt hun turte å gå til plassen sin.

Kort tid senere tok hun kontakt med sin advokat Erik Lea.

– Det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle klare dette. Jeg er mest lei meg for at jeg har vært unøyaktig, men samtidig er jeg veldig stolt over at jeg klarte å stable meg på beina igjen, sier hun.

Vurderte tilståelsesdom

Da Liadal ble siktet i saken, vurderte hun en tilståelsesdom «for å få saken raskest mulig ut av verden». Påtalemyndigheten gikk imidlertid ikke med på å endre siktelsen fra forsettlig til uaktsomt bedrageri.

Da tiltalen kom, var beløpet høyere og reiseregningene flere enn i siktelsen.

– Jeg tenkte at «nei, jeg kan ikke gå i retten og tilstå noe jeg er berettiget». I stedet bestemte jeg meg for å ta kampen. Hver ledige time har jeg brukt på å gå gjennom hva som har skjedd. Jeg har brukt enormt med tid og kvelder på dette, sier hun.

Liadal gikk ut av Stortinget etter valget i høst og får til og med desember etterlønn fra Stortinget.

Det er satt av 32 dager til rettssaken. Etter tingrettens tidsplan skal ikke saken tas opp til doms før 15. desember.