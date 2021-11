Fra krise til katastrofe for KrF

Kantars november-måling for TV 2 viser at KrFs kommende leder overtar et parti i en negativ dødsspiral. Olaug Bollestads utfordring er at det alltids kan bli verre.

Halvannen måned etter valget har allerede hver tredje velger forlatt KrF. Det er godt gjort, med tanke på at de var godt nede på grunnfjellet på valgdagen. Velgerne sendte KrF under sperregrensen, og i ukene etter valget har velgerflukten bare fortsatt.

Flykter opp på gjerdet

Den kan nok delvis forklares med at noen Høyre- og Frp-velgere, som ga en taktisk stemme på KrF på valgdagen, nå har gått tilbake til Erna Solberg og Sylvi Listhaug. For det er særlig de to partiene som forsyner seg av tidligere KrF-velgere. Men KrF opplever også at hele 14 prosent av velgerbasen allerede har satt seg på gjerdet.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud. Foto: Frode Sunde / TV 2

Olaug Bollestad får en formidabel oppgave med å riste det opprivende retningsvalget av seg selv og partiet sitt. For KrF velger nå den nest mest toneangivende hærføreren for den blå siden som ny partileder, etter at Ropstad trakk seg på grunn av gutterom-skandalen og Aftenpostens avsløringer av kreativ skattetriksing.

Kan alltids bli verre

KrF mister nå velgere til borgerlig side. Det er knapt noen som stemmer KrF utenfor de konservative valgkretsene på sør- og vestlandet. Bollestad må ta noen dristige valg for å klare å snu denne negative trenden. Rendyrker hun den konservative profilen og satser på kamp mot liberalisering av abortloven og kontantstøtte kan hun kanskje klare å mobilisere grunnfjellet nok til at partiet karrer seg over sperregrensen i 2025. Satser hun på å breie ut politikken og gjenreise KrF som et landsdekkende parti, kan hun mobilisere velgere i større velgergrupper hvis hun lykkes.

Men det er ikke uten risiko. For fortsatt er det drøyt hundre tusen velgere som sier de skal stemme på KrF. Legger du om kursen, risikerer du å miste mange av dem, uten at du har noen garanti for å hente nye.

Situasjonen er katastrofal for KrF, men det kan alltids bli verre. Det er Olaug Bollestads store utfordring som ny partileder.

Formstigning for Høyre

Ellers viser Kantars november-måling for TV 2 at Høyre kan notere seg for en fremgang på halvannet prosentpoeng til 21,4. Partiet beholder hele hele 92 prosent av velgerne fra valgdagen i september. Årsaken til art Høyre går frem, er at de henter velgere fra Frp, KrF og Sp, oppsiktsvekkende mange så tidlig etter et valg.

Ap i best form av regjeringspartiene

Senterpartiet har derimot en lojalitet på kun 82 prosent av velgerne fra valgdagen. Det at de har mistet nesten hver femte velger på kun halvannen måned lover ikke bra. De henter litt fra Frp. Men for første gang på mange år henter Senterpartiet ikke en eneste velger fra Ap. Det er årsaken til at partiet nå er nede på 12,0 prosent.

Regjeringens største parti, Ap, holder formen langt bedre enn samarbeidspartiet Sp. Til tross for en tilbakegang på et drøyt prosentpoeng fra oktober, ligger Ap på 26,8 prosent. Den lille velgerovergangen fra Ap til SV som vi registrerte etter SVs exit fra sonderingene opprettholdes. Men den er ikke faretruende stor. Ap har en solid lojalitet på 90 prosent av velgerne og ligger over valgresultatet

Ingen klimaeffekt for MDG

Uken før det store klimatoppmøtet i Glasgow klarer ikke MDG å løfte seg. Til tross for høy lojalitet, så kommer de ikke over sperregrensen. De bytter noen velgere med SV, men lekker mer enn de får, og ramler ned på 3,7 prosent. Det er en tilbakegang på 0,5 prosentpoeng fra oktober-målingen.

Venstresiden styrker seg

SV styrker seg noe etter et valgresultat, som ble litt lavere enn de hadde sett for seg. Det skyldes i hovedsak at velgerne er lojale og forblir hos SV, i tillegg til at de henter med seg en liten slump Ap-velgere.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har grunn til å være tilfreds. Med 5,3 prosent holder de seg godt over valgresultatet. Det skyldes høy lojalitet (94 prosent), at de henter noen hjemmesittere og har positiv velgerutveksling med Ap og SV.

Mens Venstre og Frp holder stand

Venstre holder også stand med 4,3 prosent. Det er verdt å merke seg at Guri Melby klarer å holde på 83 prosent av velgerne fra valgdagen. For de fleste andre partier ville det vært altfor dårlig så kort tid etter et valg, men Venstre er kjent for å ha de mest utro velgerne og er ikke uvant med lojalitet ned på 30-40 prosent. Lojaliteten er langt høyere enn på tilsvarende tid for fire år siden. Da gikk taktiske Høyre-velgere raskt tilbake til «moderpartiet». Et sunnhetstegn for Venstre.

Frp holder seg stabile rundt valgresultatet og ender på 11,5 prosent i november. Sylvi Listhaug taper netto velgere til Høyre, går i null mot Demokratene, men styrker seg blant de unge.