BankID fungerer igjen

BankID er tilgjengelig for kunder igjen etter en nedetid på to timer.

BankID på mobil, app og kodebrikke fungerer igjen etter en feil gjorde at tjenesten var utilgjengelig i over to timer mandag ettermiddag.

Tjenesten gikk ned klokken 14.35 og rundt 4.3 millioner nordmenn ble berørt. Men klokken 16.30 var tjenesten tilgjengelig igjen.

–Vi har funnet feilen, og jobber så fort som overhodet mulig for å rette den, sa kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes til TV 2 klokken 15.19 mandag ettermiddag.

På sine nettsider skriver BankID at det kan inntreffe noen problemer da de om dagen bytter ut sin driftsleverandør, som kan forårsake forstyrrelser i innkjøringsfasen.