Klimaforfatter: En kort flytur til Oslo tilsvarer tre uker med biffspising

Forfatter Thomas Horne har reist mye med Flyktninghjelpen og Amnesty International før han nå regner på hva som forurenser mest. I boken «Den store klimaguiden» gir han konkrete råd om hvordan vi kan forurense mindre. Han regner på utslippene fra transport, mat, klær og oppussing blant annet.

– Å fly er den absolutt billigste måten å forurense på, forteller han til TV 2.

Horne viser i boken at en flytur fra Oslo til Bergen gir minst ti ganger mer utslipp enn en togreise på samme strekning. Når han regner med ren norsk strøm fra vannkraft, gir flyturen mer enn femti ganger mer klimagassutslipp enn togturen.

Hans beregninger baserer seg på CO2-ekvivalenter, som er et vanlig mål for klimagassutslipp.

– Det eneste som er verre enn å fly, er å kjøre en stor bensinbil med én person over fjellet. Det er ingenting som er like effektivt og billig når det gjelder å forurense. Å fly gir minst ti ganger større klimaavtrykk enn å ta tog, understreker Horne.

Klimaforfatteren gir flere eksempler på hvor mye transportmiddel forurenser:

For å forurense like mye som en flytur Oslo-Bergen tur/retur, må du spise biff hver dag i tre uker.

En flytur Oslo-London forurenser mer enn ett års gjennomsnittlig forbruk av storfekjøtt.

En tur/retur Oslo-Drammen med en bensin-SUV i kø forurenser nesten dobbelt så mye som å pendle et helt år med T-bane fra Grorud til Oslo S.

– Vi må ha politikere som tør

Forfatteren legger til at det skjer mye positivt i Europa når det gjelder tog, men Norge ligger langt bak.

– Det skjer masse i Europa nå. Flere avganger, raskere tog og mange ruter med nattog, mens i Norge legges disse ned. Norge er knapt forbundet med utlandet. Toget til Bergen tar jo lengre tid nå enn for 50 år siden.

KAPPLØP TIL OSLO: TV 2s reportere hadde kappløp fra Bergen til Oslo med fly og tog. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Hva må til for at vi velger grønnere?

– Det må politiske og strukturelle endringer til for å velge grønnere. Det er billigere å ta fly enn å ta tog, så da velger man naturligvis det, når det i tillegg tar kortere tid. Vi må ha politikere som tør å gjøre det enklere og billigere å velge grønt, sier Horne.

– Det er ikke ditt personlige ansvar å redde kloden fra å koke.

Han sier likevel at vi ikke kan sitte på gjerdet og vente på at politikerne skal ta grep.

– Når hver og en av oss velger klimavennlig, går vi foran med et godt eksempel, skaper etterspørsel etter klimavennlige varer og tjenester og gir viktige signaler til politikere, avslutter forfatteren.

Fly vinner på tid og pris

Tidligere denne uken hadde TV 2s reportere et kappløp fra Bergen til Oslo. Én av dem tok toget, mens den andre tok flyet. Begge startet med samme startpunkt i Bergen sentrum.

Klarer du å gjette riktig på hvem som vinner? Se kappløpet og resultatet til reporterne her:

Med fly tok det totalt tre timer og 42 minutter å nå målstreken på Oslo S. Med tog ble imidlertid sluttiden på sju timer og fire minutter - altså tre timer og 22 minutter tregere enn med fly.

FLESLAND: Til tross for de åpenbare miljøfordelene ved å reise med tog, velger et soleklart flertall av oss å fly når vi reiser mellom Norges to største byer - Bergen og Oslo. Foto: Frode Hoff / TV 2

En prisgjennomgang TV 2 har gjort viser at dersom du planlegger reisen i god tid - og kan reise når som helst på gitt dato - så lønner det seg å ta toget. Skal man derimot reise spontant, er fly det billigste alternativet - særlig dersom du ikke trenger innsjekket bagasje.

Tall fra 2019 viser over to millioner reisende mellom Bergen Flesland og Oslo Gardermoen. Til sammenligning reiste under 400.000 passasjerer Bergen - Oslo med tog.

