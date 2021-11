Rekorden for nybilsalg i Norge har stått lenge. Den ble nemlig satt i 1986, da hele 167.352 nye personbiler ble registrert.

Men nå kan den ryke. Ved utgangen av oktober er det registrert 140.435 nye personbiler i Norge. Hvis registreringstakten fortsetter på dagens nivå eller øker ut året, blir det ny rekord.

Det sier mye om hvor brennhett bilmarkedet i Norge er akkurat nå.

I oktober er Volkswagen tilbake på toppen av seierspallen i antall nybilregistreringer – det er første gang på rundt et halvt år. Samtidig tyder mye på at amerikanske Tesla blir bilprodusenten med flest registreringer i Norge i år.

En Volkswagen på toppen

De rykende ferske oktober-tallene viser at VW ID.4 ble vinneren denne måneden, med 913 eksemplarer. Deretter følger Skoda Enyaq med 760 biler og Audi Q4 e-tron med 649.

Nykommeren Hyundai Ioniq 5 har allerede begynt å markere seg godt på norske veier, i oktober rullet det ut 585 nye eksemplarer av denne. Deretter følger første ikke-elbil på salgstoppen, nemlig Toyota RAV4 som gikk ut i 532 eksemplarer.

Volvo XC40 følger etter med 488 biler. Konsernbror Polestar 2 endte på 405 biler, mens den kinesiske el-SUVen BYD Tang ble levert ut i 363 eksemplarer. Deretter følger Nissan Leaf med 353 og Audi e-tron med 305 biler.

Her er den første testen vår av VW ID.4

Volkswagen ID.4 stikker av med førsteplassen på salgsstatistikken i oktober.

Flere velger ukjente bilmerker

Bilindustrien sliter med mangel på deler og opplever store produksjons- og leveringsutfordringer. Hvor lenge det vil vare er usikkert, men allerede nå setter leveringstakten til Norge sitt preg på registreringsstatistikken.

Noen nye bilmerker fra Asia har kontroll på hele verdikjeden og har derfor ikke de samme leveringsutfordringene.

– Flere av de veletablerte europeiske bilmerkene har lenge hatt solid feste i Norge. Slik vil det trolig fortsette, men det er ingen tvil om at stadig flere velger helt nye og ukjente bilmerker og modeller, og at asiatisk bilproduksjon i stadig større grad kommer til å prege nybilsalget i Norge, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Derfor forsvant en av Norges mest solgte biler

Nio er ett av flere nye bilmerker som har kommet til Norge i år. Det viser seg at mange er villig til å kjøpe et merke de ikke kjenner særlig godt fra før.

Norge teller med i EU

Delemangel og produksjonsutfordringer som påvirker leveringstakten, skyldes blant annet mangel på mikrochips som det er mange av i en moderne bil. Men Norge kan ha en fordel her:

– Det er fokus fra bilprodusentene på å nå EU sitt CO2-krav til nye biler, og det kan bety at Norge vil få relativt god tilgang på elbiler og ladbare hybrider sammenlignet med andre land i Europa hvor disse biltypene fortsatt utgjør en marginal del av markedet, sier Solberg Thorsen.

Han peker på at Norge teller med i det totale CO2 regnskapet i EU, og hvis bilprodusentene får solgt mange elbiler og ladbare hybrider her, vil det bety at utslippskravene kan nås, og at produsentene unngår svært store bøter for overskridelse av CO2-utslipp.

Her går det trått: Ikke produsert så få biler siden 1958

Video: Han har sterke meninger om den nye luksus-elbilen