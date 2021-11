Togtrafikken går igjen etter totalstans

Togtrafikken er i gang igjen etter at signalfeil skapte kaos på norske jernbaner mandag ettermiddag.

– Det er åpent for trafikk etter feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne, skriver Bane Nor klokken 14.49.

Signalfeil førte til at trafikken sto stille i cirka ti minutter.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skrives det videre.

FORSINKELSER: Flere reisende bør være oppmerksom på at signalfeilen tidligere mandag vil kunne forårsake forsinkelser ut dagen. Foto: Niklas Lysvåg / TV 2

Ifølge Bane NOR skjedde stansen på grunn av feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne.

– Foreløpig vet vi ikke mer enn at systemet er nede og at toglinjesentralene ikke har noen måte å kommunisere med togene på, så all trafikk står stille til feilen er rettet, sa pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor til TV 2 klokken 14.37 mandag ettermiddag.

Reisende bes om å følge med på trafikkmeldinger.