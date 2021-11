«Sinnasnekker'n» må punge ut hundretusener etter tap i retten: – Jeg har blitt svindlet

I slutten av oktober møttes de tidligere forretningspartnerne Daniel Eriksen Furnes og Otto Robsahm i Drammen Tingrett.

Robsahm, som er bedre kjent som «Sinnasnekker'n» på TVNorge, er nå dømt til å betale 323.500 kroner til Furnes.

Robsahms advokat, Hugo R. Hansen, forteller at de vil anke dommen. Robsahm sier til God kveld Norge at han er skuffet over dommen.

– Jeg har blitt svindlet. Retten så ikke kompleksiteten i saken og er helt feil dømt.

Furnes' advokat, Trond Ivan Blomsø i advokatfirmaet Aga, sier følgende:

– Vi ønsker ikke å kommentere Robsahms uttalelser. Vi er fornøyd med dommen og premissene som dommen legger til grunn for sin avgjørelse.

DRAMMEN TINGHUS: God kveld Norge var til stede under rettsaken. Her er Robsahm sammen med hans advokat, Hugo R. Hansen i Elden advokatfirma. Foto: Line Haus/TV 2

Uenighet

Furnes mente de 323.500 kronene var et resultat av flere lån han hadde gitt til Robsahm i perioden de eide selskapet Trust Technologies AS sammen.

Robsahm mente dette ikke var lån, men honorar og såkalte «ventepenger» som han fikk av Furnes. Robsahm forklarte at en av grunnene til at han fikk disse pengene var så han ikke skulle ta på seg andre jobber.

Rettssaken bar preg av mye ord mot ord, og dommerfullmektig Désirée Bjørne-Larsen ba partene vurdere å løse konflikten dem i mellom.

Da God kveld Norge snakket med Robsahm etter rettssaken, var han klar på at han ikke ønsket å diskutere et forlik.

– Jeg mener han prøver å svindle til seg en sum som ikke er berettiget. Det er ganske enkelt. Det er uaktuelt med forlik. Han prøver å jukse til seg penger.

Millionsøksmål

Dette var ikke den første gangen at Furnes og Robsahm møttes i retten. I august saksøkte Furnes selskapet Team Otto AS, som Robsahm og kona eier sammen.

Den forrige rettssaken, som fant sted i Salten og Lofoten tingrett, endte med at Team Otto AS ble dømt til å betale seks millioner kroner til den tidligere forretningspartneren.

Kravet kom som følge av at Robsahm skulle kjøpe ut Furnes av Trust Technologies AS. I etterkant ønsket Robsahm å heve kjøpet, fordi han hevdet at Furnes holdt tilbake informasjon om selskapet før han kjøpte Furnes’ aksjer.

Furnes' advokat mente at Robsahm ble informert om alle relevante opplysninger om selskapet, og fikk mehold i retten.

Robsahms advokat har senere sendt inn en anke på millionsøksmålet.